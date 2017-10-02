Готовимся к сезону простуд

С наступлением осенних холодов значительно вырастает спрос на препараты, предназначенные для профилактики и лечения простудных заболеваний. В частности, люди начинают активно покупать индукторы интерферонов — средства, помогающие повысить неспецифическую резистентность организма к различным вирусам. Такие препараты универсальны, удобны в применении и разрешены к безрецептурному отпуску.

Вирусы повсюду!

Несмотря на то что к простуде и гриппу многие относятся легкомысленно, в осенне-зимний период эти заболевания становятся серьезной проблемой. Главная их особенность — чрезвычайно быстрое распространение и огромное количество возбудителей. Именно поэтому профилактические меры далеко не всегда дают желаемый результат. В частности, вакцинация обеспечивает защиту от вполне определенных штаммов вируса гриппа, но при этом сохраняется опасность заразиться инфекцией, вызванной другими возбудителями ОРВИ (а их более 200 видов).

Большинство людей не могут себе позволить в период эпидемии отказаться от посещения мест массового скопления. Поскольку вирусы гриппа и ОРВИ передаются воздушно-капельным путем, столкнуться с ними можно где угодно — в общественном транспорте, офисе, детском саду, школе, супермаркете и т.д. Некоторые применяют медицинские маски в надежде предотвратить проникновение болезнетворных микроорганизмов в дыхательные пути. Но эти средства крайне неудобны, к тому же они почти не помогают защититься от инфекции. Заболевание передается через частицы микроскопического размера, которые легко проникают под маску.

Оптимальный способ защиты от гриппа и ОРВИ — повышать сопротивляемость организма инфекциям. В немалой степени этому способствуют меры по общему укреплению здоровья — закаливание, соблюдение режима дня, правильное сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, отказ от вредных привычек.

Таблетка для усиленной выработки интерферонов

В качестве профилактического средства может применяться препарат, усиливающий выработку собственных интерферонов. Это существенно повышает неспецифическую резистентность организма. Интерфероны всегда вырабатываются при вторжении инфекции. Задача этих белков — предотвратить размножение и распространение вирусов. Усиливая выработку интерферонов, можно подготовить организм к периоду повышенного риска заболеваемости ОРВИ.

Одним из таких препаратов является Кагоцел. Данное средство имеет благоприятный профиль безопасности и может отпускаться без рецепта. Препарат не токсичен, не накапливается в организме, не оказывает мутагенного или канцерогенного действия. Его можно применять начиная с трехлетнего возраста.

Одно из преимуществ данного соединения — пролонгированное действие. После однократного приема циркуляция в крови собственных интерферонов продолжается на протяжении пяти суток*. Это позволяет применять препарат в профилактических целях всего два дня в неделю. Такая схема приема проста, понятна и привлекательна для покупателей. Профилактический курс при необходимости может продолжаться на протяжении нескольких месяцев. То есть в течение всего осенне-зимнего периода, когда сохраняется повышенный риск заболеть гриппом или ОРВИ. Препарат имеет низкую стоимость и подходит для всей семьи. Кроме профилактики, его применяют и в лечении ОРВИ и гриппа. В отличие от других противовирусных препаратов, его можно начать использовать не только на ранних стадиях, но и с небольшим опозданием — вплоть до четвертого дня болезни.