 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Фармвизор · Лечение и профилактика
62

«Где побежден гонконгский грипп...»

09.10.2017

или ECDC рекомендует

Дискуссии о гриппе вспыхивают с новой силой каждую осень. И если обыватели надеются, что эпидемия обойдет их стороной, профильные комитеты и организации подводят итоги прошедшего эпидсезона, следят за активностью вирусов в южном полушарии и дают рекомендации относительно вакцинации и противовирусной терапии. Но в этом году в привычный сценарий вмешался Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Точка, точка, запятая…

В середине августа ECDC опубликовал заключение экспертного комитета относительно… применения ингибиторов нейраминидазы1. В нем он излагает позицию относительно значимости препаратов для системы здравоохранения европейских стран.

Как отметил экспертный комитет, развернувшаяся в последние годы дискуссия об эффективности и безопасности противовирусных препаратов привела к некоторой неопределенности в понимании потенциальных преимуществ этого вида лечения. Ситуация усугубилась весной 2017 г. после внесения обновлений в список жизненно важных препаратов ВОЗ — Essential Medicines List.

Экспертный комитет, проведя подробный анализ имеющихся крупных систематических обзоров и мета-анализа, пришел к однозначному заключению, что имеются четкие доказательства, подтверждающие необходимость использования ингибиторов нейраминидазы, включая осельтамивир, в лечении и профилактике гриппа2. Более того, экспертный комитет подтверждает, что текущие рекомендации по применению ингибиторов нейраминидазы целесообразны и приемлемы.

Опасный противник

Чем вызван столь неподдельный интерес к проблеме? Безусловно, особенностями самого возбудителя, который не похож на банальные «простудные» вирусы.

Природой ему дано мощное оружие, способное нанести весьма серьезные «разрушения» — на поверхности вириона есть белки-ферменты — гемагглютинин и нейраминидаза. Первый обеспечивает прикрепление вируса к клеткам, попутно вызывая гемолиз. Второй прокладывает дорогу, отвечает за способность вируса проникать в клетки хозяина.

Именно по типам гемагглютинина и нейраминидазы мы классифицируем грипп. Иногда добавляя к нему определения «свиной» или «гонконгский». С последним была связана пандемия гриппа 1968 г. Именно штамм А/H3N2/Hong Kong/4801/2014 рекомендован ВОЗ в качестве компонента трехвалентных вакцин сезона 2017/2018 г.3, связывая с ним грядущую эпидемию. Отчасти сводки ВОЗ это подтверждают. В Южном полушарии и странах Южной и Юго-Восточной Азии на начало сентября сохраняется высокий уровень активности гриппа с преобладанием A(H3N2)4.

Лечить, не дожидаясь осложнений

В отличие от банальной простуды, грипп требует внимательного отношения. И хотя вакцинация остается главным средством профилактики, противовирусная терапия является важнейшей составляющей терапии гриппа5—6. Например, начиная с 2004 г. центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ежегодно оценивают эффективность вакцинации, которая в сезон 2016—2017 гг. составила 42%7.

Международные и российские эксперты первой линией терапии гриппа признают ингибиторы нейраминидазы5—6, что еще раз подтвердили эксперты ECDC в этом году. Например, селективный ингибитор фермента нейраминидазы осельтамивир показан для лечения неосложненного гриппа легкой и средней тяжести, а также осложненных форм с тяжелым течением детям старше 3 лет и взрослым без ограничения по возрасту. Для наилучшего результата прием осельтамивира необходимо начинать не позднее двух суток с момента развития первых симптомов заболевания5—6.

Осельтамивир тормозит рост вирусов гриппа А и В, подавляет размножение и патогенность вируса в организме человека и, наконец, уменьшает выделение вирусов из организма8.

Кроме лечения, осельтамивир показан для профилактики гриппа у детей старше 3 лет8, а также у детей старше 12 лет и взрослых, находящихся в группах повышенного риска инфицирования вирусом. Например, людям, посещающим большие коллективы или ослабленным пациентам. Более того, как отмечает CDC, проводя итоги прошедшего эпидсезона, все 2569 циркулирующих вирусов гриппа были чувствительны к осельтамивиру7 и другим противовирусным препаратам.

Осельтамивир выпускается в трех разных дозировках — 30, 45 и 75 мг, что удобно для подбора профилактической и лечебной дозы детям разных возрастных групп, подросткам и взрослым.

––––––––––––––––––––––––––––––
1 European Centre for Disease Prevention and Control. Expert opinion on neuraminidase inhibitors for the prevention and treatment of influenza — review of recent systematic reviews and meta-analyses. Stockholm: ECDC; 2017.
2 https://ecdc.europa.eu/en/news-events/expert-panel-reviews-neuraminidase-inhibitors-prevention-and-treatment-influenza.
3 http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2017_18_north/en/.
4 Influenza update — 297. 04 September 2017, — Update number 297, based on data up to 20 August 2017.
5 Методические рекомендации по диагностике и лечению гриппа Минздрава РФ. Москва, 2016.
6 Antiviral Agents for the Treatment and Chemoprophylaxis of Influenza Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR / January 21, 2011 / Vol. 60 / No. 1. 26 p.
7 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6625a3.htm.
8 Инструкция по медицинскому применению ЛП-003504-140316.

Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
09.10 V Ежегодная конференция «Клинические исследования в России и за рубежом»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения