«Где побежден гонконгский грипп...»

Дискуссии о гриппе вспыхивают с новой силой каждую осень. И если обыватели надеются, что эпидемия обойдет их стороной, профильные комитеты и организации подводят итоги прошедшего эпидсезона, следят за активностью вирусов в южном полушарии и дают рекомендации относительно вакцинации и противовирусной терапии. Но в этом году в привычный сценарий вмешался Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Точка, точка, запятая…

В середине августа ECDC опубликовал заключение экспертного комитета относительно… применения ингибиторов нейраминидазы1. В нем он излагает позицию относительно значимости препаратов для системы здравоохранения европейских стран.

Как отметил экспертный комитет, развернувшаяся в последние годы дискуссия об эффективности и безопасности противовирусных препаратов привела к некоторой неопределенности в понимании потенциальных преимуществ этого вида лечения. Ситуация усугубилась весной 2017 г. после внесения обновлений в список жизненно важных препаратов ВОЗ — Essential Medicines List.

Экспертный комитет, проведя подробный анализ имеющихся крупных систематических обзоров и мета-анализа, пришел к однозначному заключению, что имеются четкие доказательства, подтверждающие необходимость использования ингибиторов нейраминидазы, включая осельтамивир, в лечении и профилактике гриппа2. Более того, экспертный комитет подтверждает, что текущие рекомендации по применению ингибиторов нейраминидазы целесообразны и приемлемы.

Опасный противник

Чем вызван столь неподдельный интерес к проблеме? Безусловно, особенностями самого возбудителя, который не похож на банальные «простудные» вирусы.

Природой ему дано мощное оружие, способное нанести весьма серьезные «разрушения» — на поверхности вириона есть белки-ферменты — гемагглютинин и нейраминидаза. Первый обеспечивает прикрепление вируса к клеткам, попутно вызывая гемолиз. Второй прокладывает дорогу, отвечает за способность вируса проникать в клетки хозяина.

Именно по типам гемагглютинина и нейраминидазы мы классифицируем грипп. Иногда добавляя к нему определения «свиной» или «гонконгский». С последним была связана пандемия гриппа 1968 г. Именно штамм А/H3N2/Hong Kong/4801/2014 рекомендован ВОЗ в качестве компонента трехвалентных вакцин сезона 2017/2018 г.3, связывая с ним грядущую эпидемию. Отчасти сводки ВОЗ это подтверждают. В Южном полушарии и странах Южной и Юго-Восточной Азии на начало сентября сохраняется высокий уровень активности гриппа с преобладанием A(H3N2)4.

Лечить, не дожидаясь осложнений

В отличие от банальной простуды, грипп требует внимательного отношения. И хотя вакцинация остается главным средством профилактики, противовирусная терапия является важнейшей составляющей терапии гриппа5—6. Например, начиная с 2004 г. центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ежегодно оценивают эффективность вакцинации, которая в сезон 2016—2017 гг. составила 42%7.

Международные и российские эксперты первой линией терапии гриппа признают ингибиторы нейраминидазы5—6, что еще раз подтвердили эксперты ECDC в этом году. Например, селективный ингибитор фермента нейраминидазы осельтамивир показан для лечения неосложненного гриппа легкой и средней тяжести, а также осложненных форм с тяжелым течением детям старше 3 лет и взрослым без ограничения по возрасту. Для наилучшего результата прием осельтамивира необходимо начинать не позднее двух суток с момента развития первых симптомов заболевания5—6.

Осельтамивир тормозит рост вирусов гриппа А и В, подавляет размножение и патогенность вируса в организме человека и, наконец, уменьшает выделение вирусов из организма8.

Кроме лечения, осельтамивир показан для профилактики гриппа у детей старше 3 лет8, а также у детей старше 12 лет и взрослых, находящихся в группах повышенного риска инфицирования вирусом. Например, людям, посещающим большие коллективы или ослабленным пациентам. Более того, как отмечает CDC, проводя итоги прошедшего эпидсезона, все 2569 циркулирующих вирусов гриппа были чувствительны к осельтамивиру7 и другим противовирусным препаратам.

Осельтамивир выпускается в трех разных дозировках — 30, 45 и 75 мг, что удобно для подбора профилактической и лечебной дозы детям разных возрастных групп, подросткам и взрослым.