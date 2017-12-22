Ваш совет в сезон простуд

Жаропонижающие препараты, отхаркивающие или муколитики, деконгестанты – вот обычный набор лекарств, которые посетитель аптеки приобретает для лечения ОРВИ и гриппа. Как мы знаем, все это средства симптоматической и отчасти патогенетической терапии. А как насчет того, чтобы воздействовать на причину заболевания – вирусы? И благодаря этому сократить сроки лечения и снизить риск развития осложнений? Наверняка пациент прислушается к такой рекомендации и помимо всего перечисленного приобретет противовирусный препарат, который вы ему посоветуете, например Кагоцел.

Кагоцел применяется не только для лечения, но и для профилактики ОРВИ и гриппа. Иными словами, посетитель, спрашивающий «что-нибудь для профилактики» или приобретающий общеукрепляющие средства, тоже входит в целевую группу для рекомендации Кагоцела. Найти убедительные аргументы и факты в пользу выбора этого препарата не составляет большого труда. Некоторые из них мы уже назвали, а теперь перечислим все и по порядку.

Универсальность

Когда мы говорим об этом, то имеем в виду сразу несколько различных аспектов, различных проявлений универсальности Кагоцела. Во-первых, это активность в отношении самых разных вирусов, способных вызвать развитие ОРВИ, включая грипп. Кагоцел способствует образованию в организме т.н. «поздних» интерферонов, которые обладают наиболее высокой противовирусной активностью. Интерфероны вырабатываются в физиологических дозах, достаточных для достижения лечебного эффекта. Уже в первые 24–36 часов после начала приема Кагоцела снижается температура, ослабевают проявления интоксикации и воспалительные изменения в ротоглотке.1, 2

Второй аспект универсальности Кагоцела – возможность его использования с целью плановой или экстренной профилактики. Проведенный в эпидсезон 4-недельный профилактический курс снижает вероятность развития ОРВИ и гриппа в 3 раза.3 Высокий профиль безопасности препарата позволяет рекомендовать Кагоцел как взрослым, включая пожилых людей с сопутствующей патологией, так и детям начиная с 3 лет. Другими словами, Кагоцел – препарат для всей семьи, и это третья сторона его универсальности. И если человек приобретает Кагоцел для лечения, целесообразно посоветовать ему взять еще одну упаковку, чтобы защитить от болезни своих близких.

Дополнительные возможности

Важно подчеркнуть, что Кагоцел работает даже при позднем начале лечения: вплоть до 4 суток с момента появления симптомов болезни. Кроме того, Кагоцел может использоваться как средство профилактики ОРВИ при смене климата во время путешествий – ведь известно, что акклиматизация сопровождается временным снижением иммунитета и повышением риска респираторных вирусных инфекций даже в теплое время года. Эффективность Кагоцела не зависит от приема пищи, к нему не развивается устойчивость и его можно сочетать с другими средствами лечения ОРВИ.

Выбор специалистов

В фармацевтической сфере существуют свои профессиональные награды и премии, и Кагоцел неоднократно становился их обладателем. Из последних по времени – Международная фармацевтическая премия «Зеленый крест». По результатам голосования среди специалистов аптечной индустрии за вклад в развитие рынка фармацевтической продукции и соответствие высоким стандартам качества Кагоцел был признан лучшим безрецептурным препаратом 2015 г. в России. А в 2017 г. Кагоцел уже в 4-й раз стал лауреатом премии «Russian Pharma Awards». По результатам голосования практикующих врачей России он был признан лучшим в номинации «Самый назначаемый препарат при лечении ОРВИ и гриппа». Таким образом, свое предпочтение Кагоцелу отдали и врачи, и фармацевты.

Новое доказательство эффективности4

В ноябре 2016 г. завершилось продолжавшееся 3 года масштабное международное пострегистрационное исследование «Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике FLU-EE». В нем приняли участие 262 медицинских центра из России, Молдовы, Армении и Грузии и 18 946 пациентов в возрасте от 18 до 93 лет с установленным диагнозом ОРВИ и гриппа. Врачи смогли провести самостоятельный анализ динамики лечения Кагоцелом и оценить профиль безопасности препарата.

Кагоцел в составе комплексной терапии гриппа и ОРВИ продемонстрировал эффективность у пациентов разного возраста и степени тяжести заболевания, в т.ч. при запоздалом лечении, а также высокий уровень безопасности. В ходе терапии Кагоцелом было отмечено быстрое купирование симптомов ОРВИ. Применение препарата Кагоцел достоверно приводило к сокращению на 51 % числа пациентов с осложнениями, получавших системные антибактериальные препараты.

Доступность и удобство

И то, и другое немаловажно для пациента. Кагоцел доступен по цене (входит в перечень ЖНВЛП – цена регулируется государством). Препарат имеет удобные схемы приема: для профилактики – 2 дня в неделю, для лечения – 4-дневные курсы. Маленький размер таблетки и отсутствие вкусовых особенностей также облегчают прием Кагоцела.

Кагоцел – препарат известный. Однако дополнительная аргументация в беседе с покупателем никогда не повредит. Точнее, поможет. Покупателю – скорее поправиться или не заболеть, аптеке – увеличить продажи.

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