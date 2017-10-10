Живели Акулавит серии MultiVita – первый на аптечном рынке России продукт, являющийся источником алкилглицеринов в среднем ценовом сегменте

Компания Atlantic Grupa вывела на российский фармацевтический рынок биологически активную добавку – Живели Акулавит серии MultiVita – источник алкилглицеринов из жира печени акулы.

Акулы – удивительные существа, которые обладают сильнейшим врожденным иммунитетом, крепким здоровьем и долголетием.

С давних времен рыбаки и жители прибрежных поселений использовали жир печени акулы в качестве лечебного снадобья, поскольку он помогал залечить раны, справиться с различными болезнями и быстрее восстановить силы.

Живели Акулавит серии MultiVita – источник уникальных липидов с разнообразным спектром действий для поддержки здоровья.

Алкилглицерины, входящие в состав жира печени акулы, обладают иммуномодулирующим, антибактериальным, антивирусным, гиполиподемическим, антиагрегантным, антиоксидантным и общеукрепляющим действиями1.

Иммуномодулирующее действие алкилглицеринов осуществляется за счет увеличения способности макрофагов нейтрализовать активность патогенных микроорганизмов и за счет повышения концентрации нейтрофилов, которые защищают организм от бактериальных и грибковых инфекций.

Гиполиподемическое действие алкилглицеринов осуществляется за счет снижения уровня холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой и очень низкой плотности в крови за счет экскреции через ЖКТ.

Антиагрегантное действие алкилглицеринов осуществляется за счет нормализации выработки тромбоцитов в костном мозге.

Противоопухолевое действие алкилглицеринов осуществляется за счет способности снижать пролиферацию и инвазию опухолевых клеток с помощью активации функции макрофагов и замедления активации протеинкиназы С. Помимо этого, алкилглицерины способны защитить здоровые клетки от повреждающего воздействия при лучевой терапии и предотвратить развитие лейкемии.

Антиоксидантное действие алкилглицеринов осуществляется за счет вывода свободных радикалов, которые проникают через клеточные мембраны, что является для организма наиболее опасным, так как может вызывать структурные повреждения ДНК клеток.

Общеукрепляющее действие алкилглицеринов осуществляется за счет способности насыщать клетки кислородом (особенно хрящевые, мышечные и нервные), улучшения обмена веществ и усиления выработки энергии.

Состав 1 капсулы: