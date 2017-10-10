Живели Акулавит серии MultiVita – первый на аптечном рынке России продукт, являющийся источником алкилглицеринов в среднем ценовом сегменте

Компания Atlantic Grupa вывела на российский фармацевтический рынок биологически активную добавку – Живели Акулавит серии MultiVita – источник алкилглицеринов из жира печени акулы.
Акулы – удивительные существа, которые обладают сильнейшим врожденным иммунитетом, крепким здоровьем и долголетием.
С давних времен рыбаки и жители прибрежных поселений использовали жир печени акулы в качестве лечебного снадобья, поскольку он помогал залечить раны, справиться с различными болезнями и быстрее восстановить силы.
Живели Акулавит серии MultiVita – источник уникальных липидов с разнообразным спектром действий для поддержки здоровья.
Алкилглицерины, входящие в состав жира печени акулы, обладают иммуномодулирующим, антибактериальным, антивирусным, гиполиподемическим, антиагрегантным, антиоксидантным и общеукрепляющим действиями1.
- Иммуномодулирующее действие алкилглицеринов осуществляется за счет увеличения способности макрофагов нейтрализовать активность патогенных микроорганизмов и за счет повышения концентрации нейтрофилов, которые защищают организм от бактериальных и грибковых инфекций.
- Гиполиподемическое действие алкилглицеринов осуществляется за счет снижения уровня холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой и очень низкой плотности в крови за счет экскреции через ЖКТ.
- Антиагрегантное действие алкилглицеринов осуществляется за счет нормализации выработки тромбоцитов в костном мозге.
- Противоопухолевое действие алкилглицеринов осуществляется за счет способности снижать пролиферацию и инвазию опухолевых клеток с помощью активации функции макрофагов и замедления активации протеинкиназы С. Помимо этого, алкилглицерины способны защитить здоровые клетки от повреждающего воздействия при лучевой терапии и предотвратить развитие лейкемии.
- Антиоксидантное действие алкилглицеринов осуществляется за счет вывода свободных радикалов, которые проникают через клеточные мембраны, что является для организма наиболее опасным, так как может вызывать структурные повреждения ДНК клеток.
- Общеукрепляющее действие алкилглицеринов осуществляется за счет способности насыщать клетки кислородом (особенно хрящевые, мышечные и нервные), улучшения обмена веществ и усиления выработки энергии.
Состав 1 капсулы:
- жир печени акулы (алкилглицерины 20%) – 500 мг.
- алкилглицерины натуральные – 100 мг.
Форма выпуска: капсулы №60
Способ приема: 1 капсула 3 раза в день
Курс приема: 20 дней
Срок годности: 3 года
Производитель: FIDIFARM D.O.O., Хорватия
Продукт производится по европейским стандартам GMP из высококачественной субстанции, закупаемой на одном из крупнейших в мире заводов по производству натуральных рыбных масел – завода LYSI (Исландия)
СоГР RU.77.99.11.003.Е.000769.02.17 от 16.02.1017
1 Погожева А.В., ГУ «НИИ питания РАМН». Применение жира печени акулы в современной медицине. Справочник поликлинического врача, №3, 2007, 14-15с.