Solopharm запускает рекламную кампанию!

Solopharm запускает массивную рекламную кампанию брендов ЛинАква и Трекрезан. Мы уверены, что наши партнеры с началом широкомасштабной поддержки препарата смогут в полной мере оценить высокий коммерческий потенциал продуктов!

Каналы продвижения:

Рекламная компания на ТВ включает в себя самые рейтинговые телеканалы, популярные среди целевой аудитории: Первый канал, Россия 1, ТНТ, СТС, Рен ТВ, Домашний, ТВ Центр, Пятница, Пятый канал, Life 78, Санкт-Петербург/ТКТ, НТВ, Россия 24, МАТЧ ТВ, Звезда, ТВ-3.

Используемые инструменты в сети интернет позволят обеспечить рост знания среди целевой аудитории:

видео реклама в интернете;

контекстная реклама;

реклама в социальных медиа;

PR-поддержка кампании лидерами мнений;

баннерная реклама и другие форматы.

ЛинАква – 100% натуральная морская вода для орошения и промывания полости носа, рта и горла

Ролик «Ваша первая морская вода» – это история знакомства новорожденного с этим потрясающим миром и его первой морской водой ЛинАква. Мы проживаем все вместе с ребенком, чувствуем с ним каждое прикосновение, каждое дуновение ветра, каждую новую краску жизни.

Трекрезан – первый адаптогенный иммуномодулятор, который эффективен на любой стадии ОРВИ

Ролик выполнен в жанре абсурдного мокьюментари. С Трекрезаном «вылечиться проще, чем запомнить» его название. Баланс комедийности, театральности и утонченности наряду с обилием неожиданного брендинга позволит ролику отчетливо выделиться среди конкурентного клаттера.

Территория продвижения:

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Новосибирск

г. Нижний Новгород

г. Казань

г. Самара

г. Пермь

г. Саратов

г. Краснодар

Сроки проведения:

9 октября – 31 декабря

Источник публикации: Solopharm