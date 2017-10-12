Solopharm запускает рекламную кампанию!

Solopharm запускает массивную рекламную кампанию брендов ЛинАква и Трекрезан. Мы уверены, что наши партнеры с началом широкомасштабной поддержки препарата смогут в полной мере оценить высокий коммерческий потенциал продуктов!
Каналы продвижения:
Рекламная компания на ТВ включает в себя самые рейтинговые телеканалы, популярные среди целевой аудитории: Первый канал, Россия 1, ТНТ, СТС, Рен ТВ, Домашний, ТВ Центр, Пятница, Пятый канал, Life 78, Санкт-Петербург/ТКТ, НТВ, Россия 24, МАТЧ ТВ, Звезда, ТВ-3.
Используемые инструменты в сети интернет позволят обеспечить рост знания среди целевой аудитории:
- видео реклама в интернете;
- контекстная реклама;
- реклама в социальных медиа;
- PR-поддержка кампании лидерами мнений;
- баннерная реклама и другие форматы.
ЛинАква – 100% натуральная морская вода для орошения и промывания полости носа, рта и горла
Ролик «Ваша первая морская вода» – это история знакомства новорожденного с этим потрясающим миром и его первой морской водой ЛинАква. Мы проживаем все вместе с ребенком, чувствуем с ним каждое прикосновение, каждое дуновение ветра, каждую новую краску жизни.
Трекрезан – первый адаптогенный иммуномодулятор, который эффективен на любой стадии ОРВИ
Ролик выполнен в жанре абсурдного мокьюментари. С Трекрезаном «вылечиться проще, чем запомнить» его название. Баланс комедийности, театральности и утонченности наряду с обилием неожиданного брендинга позволит ролику отчетливо выделиться среди конкурентного клаттера.
Территория продвижения:
- г. Москва
- г. Санкт-Петербург
- г. Новосибирск
- г. Нижний Новгород
- г. Казань
- г. Самара
- г. Пермь
- г. Саратов
- г. Краснодар
Сроки проведения:
9 октября – 31 декабря
Источник публикации: Solopharm