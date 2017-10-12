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Фармвизор · Фармnews
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Solopharm запускает рекламную кампанию!

12.10.2017

Solopharm запускает массивную рекламную кампанию брендов ЛинАква и Трекрезан. Мы уверены, что наши партнеры с началом широкомасштабной поддержки препарата смогут в полной мере оценить высокий коммерческий потенциал продуктов!

Каналы продвижения:

Рекламная компания на ТВ включает в себя самые рейтинговые телеканалы, популярные среди целевой аудитории: Первый канал, Россия 1, ТНТ, СТС, Рен ТВ, Домашний, ТВ Центр, Пятница, Пятый канал, Life 78, Санкт-Петербург/ТКТ, НТВ, Россия 24, МАТЧ ТВ, Звезда, ТВ-3.

Используемые инструменты в сети интернет позволят обеспечить рост знания среди целевой аудитории:

  • видео реклама в интернете;
  • контекстная реклама;
  • реклама в социальных медиа;
  • PR-поддержка кампании лидерами мнений;
  • баннерная реклама и другие форматы.

ЛинАква – 100% натуральная морская вода для орошения и промывания полости носа, рта и горла

Ролик «Ваша первая морская вода» – это история знакомства новорожденного с этим потрясающим миром и его первой морской водой ЛинАква. Мы проживаем все вместе с ребенком, чувствуем с ним каждое прикосновение, каждое дуновение ветра, каждую новую краску жизни.

Трекрезан – первый адаптогенный иммуномодулятор, который эффективен на любой стадии ОРВИ

Ролик выполнен в жанре абсурдного мокьюментари. С Трекрезаном «вылечиться проще, чем запомнить» его название. Баланс комедийности, театральности и утонченности наряду с обилием неожиданного брендинга позволит ролику отчетливо выделиться среди конкурентного клаттера.

Территория продвижения:

  • г. Москва
  • г. Санкт-Петербург
  • г. Новосибирск
  • г. Нижний Новгород
  • г. Казань
  • г. Самара
  • г. Пермь
  • г. Саратов
  • г. Краснодар

Сроки проведения:

9 октября – 31 декабря

Источник публикации: Solopharm

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Метки
Solopharm
Компании
Solopharm (ООО "Гротекс") Компания «Solopharm» была создана в 2010 году Жеребцовым Олегом Викторовичем. «Solopharm» - высокотехнологичный инновационный фармацевтический завод, который обеспечит своих клиентов доступными лекарствами под брендом «Solopharm», полностью отвечающими международным стандартам качества.
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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