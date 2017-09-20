Сахарозаменители могут увеличить риск развития диабета

Употребление большого количества искусственных подсластителей может повлиять на реакцию организма на сахар и тем самым повысить риск развития диабета.

Результаты небольшого исследования, проведенного учеными из Австралии, показали, что сахарозаменители могут снизить контроль организма над уровнем сахара в крови. Злоупотребление подсластителями может привести к появлению пиков уровня гюкозы крови после еды и, таким образом, может определить развитие предрасположенности к развитию сахарного диабета второго типа.

Исследование было небольшим, включало всего 27 человек и проводилось на протяжении двух недель. Для подтверждения полученных данных требуются дальнейшие исследования.