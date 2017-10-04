Осторожно, парфюмерия

Исследования показали, что парфюмерные товары могут стать причиной мигрени и аллергических реакций. По статистике, примерно каждый третий человек имеет повышенную чувствительность к парфюмерным ароматам, что может приводить к сыпи, возникновению головной боли и астме.

Ученые бразильского Федерального университета провели исследования, которые показали, что около 70% пациентов, страдающих мигренью, начинают испытывать головную боль уже через 25 минут воздействия летучими ароматическими веществами (парфюмерными ароматами), при этом ароматы духов, туалетной води и дезодорантов приводили к ухудшению самочувствия в 75% случаев.

Проблема осложняется тем, что многие ингредиенты духов и туалетной воды являются синтетическими веществами, которые могут вызывать аллергию, но в парфюмерной продукции, в отличие от медицинских препаратов, эти компоненты являются коммерческой тайной и не указываются в составе товаров, поэтому аллергики не могут заранее знать, какой именно продукт вызовет у них реакцию гиперчувствительности – аллергию или головную боль.

Есть и еще один фактор: эфирные масла, которые входят во многие парфюмерные ароматы, могут не только стать причиной аллергии, но и оказывать токсический эффект и вызвать поражения печени или других жизненно важных органов.

«Страна здоровья» 3 октября 2017