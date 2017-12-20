Челябинская область лидирует среди российских регионов по нагрузке на аптеки

По данным DSM Group, за год среднестатистиче- ский житель Москвы покупает в аптеке 46 упаковок лекарств. В целом по России этот показатель нахо- дится на уровне 28 упаковок. Москва — лидер не только по среднедушевому потреблению лекарств в упаковках, но и по потреблению в рублях. В среднем житель Москвы тратит в год на лекарства 11 703 руб. Например, в Петербурге эти показатели намного ниже — 5802 руб. и 28 упаковок. Меньше всего тра- тят жители Ингушетии — около 1600 руб., покупая в среднем 10,5 упаковок лекарств в год. В пятерку регионов с самым высоким потребле- нием лекарств в упаковках помимо Москвы вхо- дят Нижегородская (44,7 упак.), Челябинская (43,8 упак.), Калужская области (43,3 упак.), замыка- ет пятерку Московская область с 43 упаковками. По расходам на лекарства лидируют Москва (11 703 руб.), Московская область (8943 руб.), Сахалинская (7492 руб.), Нижегородская (7165 руб.) и Челябинская (6946 руб.) области. При этом максимальная нагрузка на аптеки, т.е. наибольшее число жителей, приходящееся на одну аптеку, — в Челябинской области, за ней идут Республика Бурятия, Курганская область, ХМАО — Югра, Республика Коми. Меньше всего аптек на коли- чество жителей в Камчатском крае, Ненецком АО, Севастополе, Томской области и Республике Марий Эл. «Россия — огромная страна, поэтому вполне есте- ственно, что в разных регионах разная концентрация аптек, а разница потребления лекарств говорит о социально-экономической ситуации в регионах и наличии денег у населения», — сказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.