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Фармвестник-ТВ · У редакционного камина
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«У редакционного камина» с Вадимом Власовым

06.09.2017

Фармвестник-ТВ продолжает серию интервью в рамках традиционной рубрики. В этот раз у камина - президент Группы компаний «Новартис» Вадим Власов. Об интеллектуальных правах, будущем дженериков, участии в программе риск-шерринга, совместных проектах с учеными из Казани, а также новостях из жизни компании и ее планах он рассказал в разговоре с главным редактором газеты «Фармацевтический вестник» Германом Иноземцевым и обозревателем издания Еленой Калиновской.

0:35 Как для компании прошел последний год?

2:11 В конце июля прошла новость о том, что Минздрав внес изменения в регистрационное досье "Кетонала", и теперь вы можете выпускать его на заводе "Новартис-Нева". При этом завод запущен летом 2015 г. Почему такая задержка?

4:04 Каковы ваши планы развития этого завода?

8:16 В России уже второй год действует правило «третий лишний». Следите ли вы, как оно реализуется, ведь вы локализовались в том числе и для того, чтобы получать преференции как локальный производитель?

9:56 Когда-то Новартис стал первой в России компанией, чьи интеллектуальные права были нарушены. Участники рынка критикуют компанию, отмечают, что вы допустили некоторые просчеты. А что значит это дело для вас? Какую роль оно сыграло на бизнесе Новартис в России?

15:28 Сегодня ситуация с регистрацией дженериков продвинулась, теперь до истечения патента регистрируют и цену. И пока арбитражный суд признает это законным. Что будет дальше, на ваш взгляд?

17:53 Считается, что ситуация с интеллектуальными правами в России все же лучше, чем в Китае и Индии. А что этом думает штаб-квартира. Внесена ли наша страна в виртуальный список стран, которые требуют пристального внимания?

22:22 Штаб-квартира вам тоже не дает скучать, постоянно мы слышим или о сделке обмена активами, или о приобретении новых. Насколько это усложняет вам вести бизнес в России?

25:30 Вы одна из компаний, которая решила участвовать в программе риск-шеринг. На каком этапе этот процесс? Есть страны, которые, кстати, уже разочаровались в этом механизме.

32:16 Пару лет назад вы начали совместный проект с учеными из Казани. Можете рассказать о результатах?

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Метки
У редакционного камина
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Персоны
Власов Вадим

Президент группы компаний «Новартис» в России
Фармвестник-ТВ
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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