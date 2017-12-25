«У редакционного камина» с Вадимом Яцуком

В прошлом году компания «Сотекс» получила европейский сертификат GMP и активно занялась выводом на европейский рынок своих продуктов. Но выход на новые рынки — это не только развитие своей компании за рубежом, а также возможность значительно расширить пул стратегических партнеров и привлечь дополнительные инвестиции в Россию. О том, какие формы сотрудничества может предложить иностранным фармпроизводителям российская фарма, а также о планах по расширению своего присутствия в Европе в рамках рубрики «У редакционного камина» рассказал генеральный директор компании «Сотекс» Вадим Яцук.

0:35 Весной текущего года ГК «Протек» закрыла сделку по покупке производственных мощностей компании «Рафарма». Что заложено в стратегию развития площадки?

4:16 В октябре прошлого года «Сотекс» получил европейский сертификат GMP. Как вы оцениваете работу иностранного инспектората?

6:15 Чем вам интересен международный рынок? Какие страны Евросоюза в первую очередь попали в зону внимания компании?

11:44 Какие продукты интересны иностранным партнерам?

13:54 Какие цели преследовала компания, приняв участие в международной выставке CPhI Worldwide и в «круглом столе» немецкого Союза производителей лекарств?

24:07 Ваш прогноз на 2018 г.? Какие тенденции будут преобладать на рынке, какие цели ставит перед собой «Сотекс»?