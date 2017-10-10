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Фармвестник-ТВ · У редакционного камина
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«У редакционного камина» с Сергеем Цыбом

10.10.2017

Москве прошла IX конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?». Традиционно «Фармвестник-ТВ» организует на ее площадке интервью с самыми значимыми персонами отрасли. На вопросы главного редактора газеты «Фармацевтический вестник» Германа Иноземцева и обозревателя издания Оксаны Барановой ответил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

0:59 Сколько компаний, завершивших локализацию, приступили к экспорту продукции с предприятий, размещённых в России? Каковы успехи?
11:20 Треступенчатая система преференций пока не представлена в окончательном варианте. Тем не менее, речь идёт о ценовых преференциях в размере 25%? Не так давно отдельные представители бизнеса заявили, что готовы к масштабным инвестициям при 40% преференциях. Но готово ли на это государство?
16:33 Насколько налажена работа по взаимодействию Минпромторга с ФАС? И возможно ли это?
21:31 Кто ближе всего из компаний подошёл к подписанию первого СПИК? Есть ли ограничения по количеству специнвестконтрактов?
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Метки
У редакционного камина
Персоны
Цыб Сергей Анатольевич

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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