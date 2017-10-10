«У редакционного камина» с Сергеем Цыбом

Москве прошла IX конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?». Традиционно «Фармвестник-ТВ» организует на ее площадке интервью с самыми значимыми персонами отрасли. На вопросы главного редактора газеты «Фармацевтический вестник» Германа Иноземцева и обозревателя издания Оксаны Барановой ответил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

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