«У редакционного камина» с Сергеем Цыбом

Москве прошла IX конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?». Традиционно «Фармвестник-ТВ» организует на ее площадке интервью с самыми значимыми персонами отрасли. На вопросы главного редактора газеты «Фармацевтический вестник» Германа Иноземцева и обозревателя издания Оксаны Барановой ответил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
0:59
Сколько компаний, завершивших локализацию, приступили к экспорту продукции с предприятий, размещённых в России? Каковы успехи?
11:20
Треступенчатая система преференций пока не представлена в окончательном варианте. Тем не менее, речь идёт о ценовых преференциях в размере 25%? Не так давно отдельные представители бизнеса заявили, что готовы к масштабным инвестициям при 40% преференциях. Но готово ли на это государство?
16:33
Насколько налажена работа по взаимодействию Минпромторга с ФАС? И возможно ли это?
21:31
Кто ближе всего из компаний подошёл к подписанию первого СПИК? Есть ли ограничения по количеству специнвестконтрактов?