«У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым

О продаже Stada громко и в кулуарах говорили всю весну. Подразделение России и стран СНГ дает группе около 20% продаж, а значит, для зарубежных инвесторов вложения в этот регион привлекательны. Это подтвердила и борьба за актив. Гость постоянной рубрики Фармвестник-ТВ - старший вице-президент Stada Arzneimittel AG и генеральный директор АО «Нижфарм» Дмитрий Ефимов. В беседе с обозревателем ФВ Еленой Калиновской он рассказал о вопросах к работе компании в России и СНГ перед сделкой, перспективах контрактного производства, о прямых договорах с аптеками, отношениях с дистрибьюторами после начала кризиса и о своем мнении по поводу трехэтапной конструкцией преференций на госторгах.