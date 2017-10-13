«Актуальное интервью» с Данилом Блиновым

Традиционно «Фармвестник-ТВ» организует на площадке конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?» интервью с самыми значимыми персонами в отрасли. На этот раз на вопросы главного редактора газеты «Фармацевтический вестник» и обозревателя издания Елены Калиновской в режиме он-лайн из штаб-квартиры Pfiser в Великобритании ответил вице-президент по маркетингу на развитых рынках подразделения «Pfizer Редкие заболевания» Данил Блинов.

1:07 Чем вы сейчас занимаетесь, какие задачи стоят перед вами?

1:35 Имеете ли в текущей должности какое-либо отношение к российскому офису, помогаете как-либо российским коллегам?

2:29 Как вам видится российское подразделение компании в ряду других подразделений?

4:02 Каким видится рынок России из-за рубежа? Многие иностранцы говорят о его привлекательности. Такое ощущение, что они смотрят на мир сквозь розовые очки. Они говорят о трудностях, которые есть в России?

6:13 Обращаются ли к вам за советом как к человеку, который знает Россию, бизнес в ней? Вы следите за новостями российского фармрынка?