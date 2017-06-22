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Фармвестник-ТВ · Профессионалы
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«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)

22.06.2017

В эфире девятый выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В девятом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

  • Людмила Кирсанова, ООО «Сесана», г. Можайск
  • Юлия Проскурина, ООО «Аптека Биофарма», г. Видное
  • Яна Малинина, ГБУ «Мособлмедсервис», г. Старая Купавна

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо пройти небольшой тест.

Ответы на вопросы теста вы можете найти в предыдущих выпусках телевикторины.

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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫПУСКА

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Международная фармацевтическая премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ – профессиональная премия специалистов аптечного сообщества. В рамках премии определяются самые успешные и эффективные аптечные сети, фармацевтические компании, дистрибьюторы, профессиональные СМИ и представители аптечного сообщества и бренды. Премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ – наиболее значимая награда в аптечном сегменте фармацевтического рынка, так как она присуждается на основе мнения как ведущих менеджеров аптечных сетей, так и мнения провизоров и фармацевтов в национальном масштабе.
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Фармацевтическая компания ПУЛЬС - один из крупнейших национальных российских фармдистрибьюторов. По итогам 2015 ПУЛЬС занимает 3-е место в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов России, а по долям продаж в регионах присутствия уверенно входит в тройку лидеров. За 2015 год товарооборот ПУЛЬС вырос на 67%. Таким образом компания сохраняет за собой статус самой динамично развивающейся в сфере фармдистрибьюции.

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Портал WEBPHARM – это глобальный образовательный фармацевтический союз, место встречи сотрудников аптек и компаний в сфере бизнес – обучения фармацевтической отрасли. WEBPHARM – это интерактивный портал для обучения, общения и обмена информацией пользователей со всех регионов России.
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Фармацевтическая социальная сеть Pharmedu.ru - это информационно-образовательный ресурс для фармацевтов, объединяющий в своей практике более 90% специалистов фармацевтической отрасли. Сообщество содержит научные статьи, обучающие материалы и все то, что необходимо фармацевтам в повседневной работе.
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АСНА – это 4600 аптек. В нее входят аптеки от Юга России до Дальнего Востока. За последние 2 года АСНА расширила поле своей деятельности, и по итогам первых двух кварталов 2016 года лидирует в рейтинге аптечных сетей по мнению аналитиков RNC Pharma.
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Аптечная сеть "Мелодия здоровья" действует на рынке с 2006 года. Сейчас сеть аптек представлена в 45 регионах России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, всего более 796 аптек. В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой.
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
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Аптечный практикум
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