«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)

В эфире девятый выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В девятом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

Людмила Кирсанова, ООО «Сесана», г. Можайск

Юлия Проскурина, ООО «Аптека Биофарма», г. Видное

Яна Малинина, ГБУ «Мособлмедсервис», г. Старая Купавна

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо пройти небольшой тест.

Ответы на вопросы теста вы можете найти в предыдущих выпусках телевикторины.

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