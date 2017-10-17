«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23

В эфире двадцать третий выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В двадцать третьем выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

Ирина Шереметова, ООО «МаксАл», Москва

ООО «МаксАл», Москва Мая Пантина, аптечная сеть «Доктор Столетов», Москва

аптечная сеть «Доктор Столетов», Москва Мария Тришкина, аптеки «Столички», Москва

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо заполнить Заявку.

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