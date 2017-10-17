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Фармвестник-ТВ · Профессионалы
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«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23

17.10.2017

В эфире двадцать третий выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В двадцать третьем выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

  • Ирина Шереметова, ООО «МаксАл», Москва
  • Мая Пантина, аптечная сеть «Доктор Столетов», Москва
  • Мария Тришкина, аптеки «Столички», Москва

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо заполнить Заявку.

Возможно именно вы станете героем следующего эфира!

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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫПУСКА

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Детралекс®помогает устранить симптомы хронических заболеваний вен (варикоза), а также используется для лечения острого и хронического геморроя. Детралекс заслужил признание специалистов фармацевтической отрасли в 2016 году, получив престижную награду «Платиновая Унция 2016».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

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Фармацевтическая компания ПУЛЬС - один из крупнейших национальных российских фармдистрибьюторов. По итогам 2015 ПУЛЬС занимает 3-е место в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов России, а по долям продаж в регионах присутствия уверенно входит в тройку лидеров. За 2015 год товарооборот ПУЛЬС вырос на 67%. Таким образом компания сохраняет за собой статус самой динамично развивающейся в сфере фармдистрибьюции.
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Основанная в 2001 году, сейчас «Ригла» - это крупная, активно развивающаяся федеральная аптечная сеть, которая насчитывает более 1700 аптек по всей России. Мы развиваем 3 аптечных бренда: «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», каждый из которых представлен в 47 регионах России.
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АСНА – это 4600 аптек. В нее входят аптеки от Юга России до Дальнего Востока. За последние 2 года АСНА расширила поле своей деятельности, и по итогам первых двух кварталов 2016 года лидирует в рейтинге аптечных сетей по мнению аналитиков RNC Pharma.

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Cообщество «Аптекари РФ» – одно из крупнейших объединений работников этой отрасли в русскоязычных социальных сетях. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас в Одноклассниках, ВКонтакте и Facebook!
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Портал WEBPHARM – это глобальный образовательный фармацевтический союз, место встречи сотрудников аптек и компаний в сфере бизнес – обучения фармацевтической отрасли. WEBPHARM – это интерактивный портал для обучения, общения и обмена информацией пользователей со всех регионов России.
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Фармацевтическая социальная сеть Pharmedu.ru - это информационно-образовательный ресурс для фармацевтов, объединяющий в своей практике более 90% специалистов фармацевтической отрасли. Сообщество содержит научные статьи, обучающие материалы и все то, что необходимо фармацевтам в повседневной работе.
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Аптечная сеть "Мелодия здоровья" действует на рынке с 2006 года. Сейчас сеть аптек представлена в 45 регионах России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, всего более 796 аптек. В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой.
Фармвестник-ТВ
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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16.10 — 18.10 Форум и выставка "Открытые инновации"
16.10 — 17.10 XIX ежегодная Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2017»
16.10 — 17.10 Конференция «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии»
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