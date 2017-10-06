«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22

В эфире двадцать втором выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В двадцать втором выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

Юлия Кононова, аптечная сеть «НЕО-ФАРМ», Москва

аптечная сеть «НЕО-ФАРМ», Москва Мария Байдина, АО ПТП Медтехника, г. Ирбит

АО ПТП Медтехника, г. Ирбит Ольга Носкова, сеть аптек «Нова Вита», Москва

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо заполнить Заявку.

Возможно именно вы станете героем следующего эфира!

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