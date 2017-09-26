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Фармвестник-ТВ · Профессионалы
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«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21

26.09.2017

В эфире двадцать первый выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В двадцать первом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

  • Татьяна Гончар, аптечная сеть «Столички», Москва

  • Людмила Смутина, аптечная сеть «Доктор Столетов», Москва

  • Анна Васильева, ООО «ГлобалФарм», Мариинский Посад, республика Чувашия

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо пройти небольшой тест.

Ответы на вопросы теста вы можете найти в предыдущих выпусках телевикторины.

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Фармацевтическая компания ПУЛЬС - один из крупнейших национальных российских фармдистрибьюторов. По итогам 2015 ПУЛЬС занимает 3-е место в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов России, а по долям продаж в регионах присутствия уверенно входит в тройку лидеров. За 2015 год товарооборот ПУЛЬС вырос на 67%. Таким образом компания сохраняет за собой статус самой динамично развивающейся в сфере фармдистрибьюции.
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Основанная в 2001 году, сейчас «Ригла» - это крупная, активно развивающаяся федеральная аптечная сеть, которая насчитывает более 1700 аптек по всей России. Мы развиваем 3 аптечных бренда: «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», каждый из которых представлен в 47 регионах России.
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АСНА – это 4600 аптек. В нее входят аптеки от Юга России до Дальнего Востока. За последние 2 года АСНА расширила поле своей деятельности, и по итогам первых двух кварталов 2016 года лидирует в рейтинге аптечных сетей по мнению аналитиков RNC Pharma.

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Cообщество «Аптекари РФ» – одно из крупнейших объединений работников этой отрасли в русскоязычных социальных сетях. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас в Одноклассниках, ВКонтакте и Facebook!
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Портал WEBPHARM – это глобальный образовательный фармацевтический союз, место встречи сотрудников аптек и компаний в сфере бизнес – обучения фармацевтической отрасли. WEBPHARM – это интерактивный портал для обучения, общения и обмена информацией пользователей со всех регионов России.
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Фармацевтическая социальная сеть Pharmedu.ru - это информационно-образовательный ресурс для фармацевтов, объединяющий в своей практике более 90% специалистов фармацевтической отрасли. Сообщество содержит научные статьи, обучающие материалы и все то, что необходимо фармацевтам в повседневной работе.
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Аптечная сеть "Мелодия здоровья" действует на рынке с 2006 года. Сейчас сеть аптек представлена в 45 регионах России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, всего более 796 аптек. В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой.
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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