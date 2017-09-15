«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20

В эфире юбилейный двадцатый выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.
Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!
В двадцатом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:
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Оксана Суракина, ООО «Аптека 77 плюс», г. Канаш, республика Чувашия
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Олеся Ермоленко, ЗАО «Эркафарм», г. Москва
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Динара Керимова, аптечная сеть «АСНА», г. Москва
Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!
Правила игры и порядок участия
Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо пройти небольшой тест.
Ответы на вопросы теста вы можете найти в предыдущих выпусках телевикторины.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫПУСКА
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Кагоцел – универсальный противовирусный препарат для профилактики и лечения ОРВИ у взрослых и детей с 3 лет, с высоким профилем безопасности и удобной схемой приема. Кагоцел – выбор специалистов для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа по результатам голосования российских врачей (в рамках премии "Russian Pharma Awards 2016") и специалистов аптечной индустрии (в рамках премии «Зеленый крест 2015»).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА
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Фармацевтическая компания ПУЛЬС - один из крупнейших национальных российских фармдистрибьюторов. По итогам 2015 ПУЛЬС занимает 3-е место в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов России, а по долям продаж в регионах присутствия уверенно входит в тройку лидеров. За 2015 год товарооборот ПУЛЬС вырос на 67%. Таким образом компания сохраняет за собой статус самой динамично развивающейся в сфере фармдистрибьюции.
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Основанная в 2001 году, сейчас «Ригла» - это крупная, активно развивающаяся федеральная аптечная сеть, которая насчитывает более 1700 аптек по всей России. Мы развиваем 3 аптечных бренда: «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», каждый из которых представлен в 47 регионах России.
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АСНА – это 4600 аптек. В нее входят аптеки от Юга России до Дальнего Востока. За последние 2 года АСНА расширила поле своей деятельности, и по итогам первых двух кварталов 2016 года лидирует в рейтинге аптечных сетей по мнению аналитиков RNC Pharma.
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Cообщество «Аптекари РФ» – одно из крупнейших объединений работников этой отрасли в русскоязычных социальных сетях. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас в Одноклассниках, ВКонтакте и Facebook!
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Портал WEBPHARM – это глобальный образовательный фармацевтический союз, место встречи сотрудников аптек и компаний в сфере бизнес – обучения фармацевтической отрасли. WEBPHARM – это интерактивный портал для обучения, общения и обмена информацией пользователей со всех регионов России.
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Фармацевтическая социальная сеть Pharmedu.ru - это информационно-образовательный ресурс для фармацевтов, объединяющий в своей практике более 90% специалистов фармацевтической отрасли. Сообщество содержит научные статьи, обучающие материалы и все то, что необходимо фармацевтам в повседневной работе.
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Аптечная сеть "Мелодия здоровья" действует на рынке с 2006 года. Сейчас сеть аптек представлена в 45 регионах России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, всего более 796 аптек. В основном это аптечные супермаркеты с открытой выкладкой.