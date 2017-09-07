«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)

В эфире девятнадцатый выпуск телевикторины для провизоров и фармацевтов — «Профессионалы»! Три провизора состязаются в профессиональных знаниях, в борьбе за главный приз. Участникам предстоит ответить на семь вопросов ведущего и продемонстрировать свои знания.

Каждый вопрос имеет по 4 варианта ответа, но правильный из них только один. Победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Именно ему достанется главный приз – 50 000 рублей!

В девятнадцатом выпуске телевикторины «Профессионалы» приняли участие:

Любовь Васильева, ООО «НЕО-ФАРМ», г. Москва

Светлана Найданова, аптечная сеть «Доктор Столетов», г. Москва

Жанаргул Базарбаева, ООО «НИКА-ФАРМ», г. Москва

Приглашаем вас также принять участие в следующих выпусках викторины!

Правила игры и порядок участия

Для того чтобы получить шанс принять участие в программе, вам необходимо пройти небольшой тест.

Ответы на вопросы теста вы можете найти в предыдущих выпусках телевикторины.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫПУСКА

Тонгкат® Али Премиум – это натуральный продукт для мужчин на основе легендарного малазийского корня Тонгкат и 9 мощных биокомпонентов, которые помогают усилить потенцию и обрести уверенность в своей мужской силе. Тонгкат® Али Премиум – символ мужского успеха и максимум сексуальной энергии!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА