«7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским

В студии еженедельной программы Фармвестник-ТВ - генеральный директор управляющей компании «Сантэнс Логистик Груп». Николай Борисоглебский прокомментировал тренд ритейла на собственную логистику, рассказал, почему пора детально обсудить прямой контракт и кто от него выиграет, поделился мнением по поводу будущего новых аптек в торговых сетях и на транспортно-пересадочных узлах.

00:35 «Эркафарм» запускает собственную логистику

02:10 Конференция «Прямой контракт - выигрывают все!» пройдет 21-22 сентября в Сочи

04:19 «Магнит» готовится к открытию первых аптек.

05:45 «Марафон групп» спешит открыть аптеки в новых Центрах обслуживания пассажиров

07:40 Минздрав КБР не прощает тех, кому должен