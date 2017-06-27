«7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым

В студии еженедельной программы Фармвестник -ТВ - главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев.



00:34 «Столичные аптеки» восстанавливают свою сеть в партнерстве с ритейлом

02:17 «Гранд Капитал» купила брянскую аптечную сеть «Мэтр»

03:21 Количество аптек в России впервые превысило 61 тысячу

05:06 36,6 запускает собственную интернет-аптеку на базе SAP

06:02 Законопроект об интернет-продаже лекарств прошел все основные согласования

08:10 С июля электронный больничный будет внедрен по всей стране

10:29 Краткий обзор свежего номера газеты «Фармацевтический вестник»