«7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым

В студии еженедельной программы Фармвестник -ТВ - главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев.
00:34 «Столичные аптеки» восстанавливают свою сеть в партнерстве с ритейлом
02:17 «Гранд Капитал» купила брянскую аптечную сеть «Мэтр»
03:21 Количество аптек в России впервые превысило 61 тысячу
05:06 36,6 запускает собственную интернет-аптеку на базе SAP
06:02 Законопроект об интернет-продаже лекарств прошел все основные согласования
08:10 С июля электронный больничный будет внедрен по всей стране
10:29 Краткий обзор свежего номера газеты «Фармацевтический вестник»