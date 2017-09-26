«7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым

В Сочи стартовала серия конференций «PROекции будущего», организованная ГК «Бионика» и газетой «Фармацевтический вестник». Первая встреча в её рамках была посвящена теме «Прямой контракт: выигрывают все!» и вопросам взаимодействия трех основных звеньев поставок ЛС к потребителю: Производитель, Логист/Дистрибьютор, Аптечная сеть/Ассоциация. О чем говорили участники конференции в этот раз и какие планы строят организаторы в рамках «PROекций будущего», рассказал главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев.