«7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым

В студии еженедельной программы Фармвестник-ТВ - Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г.Москвы. Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал самые насущные и, пожалуй, самый «долгоиграющие» темы из жизни российской (и не только) фармы: ценообразование и ЖНВЛП, единый рынок и создание экспертного комитета, маркировка и ее сроки.

Об этом и не только – в эфире Фармвестник-ТВ.

0:33 Фарма предлагает доработать методику ценообразования на ЖНВЛП

4:24 Герман Клименко анонсировал создание Фонда по развитию медицинских проектов

7:57 Члены Коллегии ЕЭК сформировали Экспертный комитет ЕАЭС по лекарственным средствам

10:37 Росздравнадзор ориентируется на изначально объявленные сроки проведения проекта маркировки