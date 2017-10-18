ФармNEWS: «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»

В Москве прошла IV практическая конференция «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ».
Участники обсуждали вопросы регистрации в ЕАЭС, соблюдения стандартов GDP на пространстве союза, безопасности биотерапевтических препаратов, финансирования государственных программ, контроля и обеспечения качества при разработке лекарств. Один из круглых столов был посвящен теме импортозамещения и локализации производств.
Своим мнением о ситуации в России поделились:
- заместитель генерального директора по развитию STADA Иван Глушков,
- генеральный директор компании Amgen Олег Парошин,
- вице-президент по развитию компании «Фармасинтез» Олег Астафуров,
- управляющий директор холдинга «Марафон Фарма» Игорь Крылов.