ФармNEWS: «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»

В Москве прошла IV практическая конференция «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ».

Участники обсуждали вопросы регистрации в ЕАЭС, соблюдения стандартов GDP на пространстве союза, безопасности биотерапевтических препаратов, финансирования государственных программ, контроля и обеспечения качества при разработке лекарств. Один из круглых столов был посвящен теме импортозамещения и локализации производств.

Своим мнением о ситуации в России поделились: