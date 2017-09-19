«Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017

Услышать про телепатию из уст министра здравоохранения, увидеть наноскальпель способный по цвету определить клетки опухолевых метастазов и удалить их, договориться о сорока-процентных преференциях на производство субстанций с министром промышленности и торговли. Такое, видимо, возможно только на Биотехмед. Конференция по биомедицинским технологиям прошла в Геленджике во второй раз. И если год назад речь шла только об определении понятия, то в этом году участники рассматривали перспективы и роль Биотехмеда в стране, российской экономике и здравоохранении.