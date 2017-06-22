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Фармnews
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Летние кроссовки подходят не всем

22.06.2017

Именно от того, сколько человек весит, зависит очень важный фактор – насколько сильное может быть давление при ударе стопы о землю. Чем больше будет такое давление, тем выше будет риск повреждений.

Австралийские специалисты заявили, что чрезвычайно популярные в настоящее время легкие или минималистские кроссовки и мокасины представляют особую опасность для людей с массой тела больше 70 килограммов – для них такая удобная и комфортная обувь может причинить больше вреда, чем пользы. Это объясняется тем, что люди с массой тела больше 70 килограммов чаще рискуют травмировать свои ноги, и если они носят легкую обувь, то защищенность ног от случайного повреждения оказывается крайне низкой.

Такие выводы австралийские ученые сделали после исследования, в котором приняли участие более 60 спортсменов, которые совершали пробежки в легких кроссовках. Врачи выяснили, что такая обувь часто подводила своих владельцев. В частности, оказалось, что при ношении легких кроссовок у спортсменов возникали боли в области пяток, в таких кроссовках хуже переносилось увеличение физической нагрузки, а во время бега в такой легкой обуви у добровольцев чаще возникали различные травмы.

Врачи напоминают, что каждая нога уникальна, поэтому даже самая дорогая и модная обувь не может подходить абсолютно всем. При выборе кроссовок необходимо обращать внимание в первую очередь на их удобство, а не внешний вид.

Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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