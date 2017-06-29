Берегите зрение детей!

Ученые Квинсленда (Австралия) заявили, что они нашли надежный метод, который позволит защитить детей от развития близорукости. Специалисты утверждают, что для профилактики близорукости необходим… дневной свет.

Ученые заявили, что есть методы, которые позволяют предотвратить проблемы со зрением детей: важно следить за тем, чтобы ребенок получал достаточное солнечного света, а также важно, чтобы он делал уроки в светлое время суток. Такие меры могут помочь предупредить ухудшение зрения у ребенка.

Такие выводы были сделаны по результатам исследования, в котором приняли участие несколько сотен детей в возрасте до 15 лет.

Ученые заявили, что те дети, которые много времени гуляют на улице в дневное время, на 50% уменьшают риск развития близорукости. Специалисты объясняют это тем, что воздействие дневного света на глаза укрепляет зрительный нерв, и в результате он меньше подвергается воздействию внешних негативных факторов..

«Страна здоровья» 28 июня 2017