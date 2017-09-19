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Вперед к успеху!

19.09.2017

Согласитесь, болеть – это почти всегда некстати. Разве что если нужен повод уклониться от неприятной встречи или какого-нибудь скучного мероприятия. И то, на мой взгляд, лучше уж пострадать несколько часов от неприятного общения с человеком, чем неделю, а то и две – от общения с болезнью.

За месяц до фестиваля хоров

Когда нам пришло приглашение принять участие в фестивале, Антонина Петровна сказала: «Нужно бы нашему хору ввести в репертуар что-то более современное. „Калинка-малинка“ – это, конечно, прекрасно и зажигательно, но этим уже никого не удивишь. Я бы посоветовалась с внуком Лешей, чем сегодня живет современная музыкальная молодежь». Идея показалась мне, мягко говоря, смелой. Дело в том, что хор у нас, как говорится, возрастной. Когда я впервые пришла на репетицию, увидела компанию бабушек и дедушек. Молодых хористов можно было пересчитать по пальцам. Ну и репертуар, конечно, был соответствующий. Подумав хорошенько, я решила, что идея Антонины Петровны может быть очень даже перспективной.

За 2 недели до фестиваля

Да что же такое творится с погодой? Мало того что холодно, так еще и дождь льет как из ведра. Мои артисты не в лучшей форме. Кто носом хлюпает, кто кашляет. Как бы не поредел наш ансамбль. Внук Антонины Петровны Леша подобрал для нас очень интересную современную композицию, которую исполняет модная молодежная группа. Более того, Леша сказал, что с удовольствием сам примет уча- стие в выступлении, потому что там нужно читать рэп, а кому «в этом архиве», как он выразился, такое делать.

За 10 дней до фестиваля

Кажется, у нас грядет катастрофа. Мой муж подцепил на работе вирус, лежит дома с температурой, и я просто физически чувствую, что вирусы так и ждут удобного момента, чтобы наброситься и на меня. Обстановка в хоре тоже не самая оптимистичная. Выпали из процесса два баса, одно сопрано и три дисканта. Это пока не фатальная брешь в наших хоровых рядах, но больше потерь быть не должно. Нужно срочно забежать в аптеку и проконсультироваться.

За неделю до фестиваля

43037e357fa906452991fb2a27b738b7.jpgСегодня звонил спонсор и спрашивал, какая помощь нам нужна для успешного выступления на фестивале: костюмы новые, оборудование… А я сказала, что для нашего коллектива обязательно нужен Кагоцел. Придя в аптеку и рассказав про наше бедственное положение, я попросила что-нибудь такое, чтобы и самой от вирусов защититься, и мужа быстрее на ноги поставить, и хору нашему иммунитет укрепить, чтобы никто перед выступлением не заболел. Аптекарь меня выслушала и посоветовала противовирусный препарат Кагоцел. При его приеме, как мне объяснили, выработка собственных интерферонов увеличивается до физиологического уровня, это укрепляет иммунитет и позволяет дать решительный отпор вирусной атаке. Для профилактики схема такая: 2 дня по 2 таблетки 1 раз в день, перерыв 5 дней, затем цикл повторить. Длительность профилактического курса – от 1 недели до нескольких месяцев. Это как раз для меня и тех хористов, которые еще держатся. Но даже если человек уже заболел, прием Кагоцела может сократить длительность и облегчить течение заболевания. Причем Кагоцел работает и при запоздалом начале лечения (вплоть до 4 суток от начала болезни). Схема тоже несложная: в первые 2 дня принимать по 2 таблетки 3 раза в день, в последующие 2 дня – по 1 таблетке 3 раза в день. Итого 4 дня лечения и всего на курс 18 таблеток. В общем, спонсор удивился, но пообещал помочь.

За 2 дня до фестиваля

Ой, что у нас было! Рэпер Леша – наша главная «фишка» – плохо себя почувствовал, из носа у него потекло, температура повысилась. Что делать? И тут Антонина Петровна сказала, что ничего особенного в «этой репе» нет и она сама отлично справится: «Даром, что ли, я это дома уже 2 недели слышу? Подумаешь!» И Лешина бабушка на репетиции так отчитала, что внук восхитился: «Ну, ба, ты дала жару! Респект!» Все же Кагоцел был выдан и Леше как полноправному члену нашего хорового коллектива с указанием, как и сколько принимать. Не уверена, что Леша успеет поправиться, хотя…

Через день после фестиваля

Сказать, что мы имели большой успех, – это ничего не сказать. Своевременный прием Кагоцела позволил Леше с блеском продемонстрировать свое искусство. А когда вслед за внуком вышла Антонина Петровна и тоже показала высший рэперский пилотаж, нам стали так аплодировать, что мы почти оглохли. В общем, наше выступление произвело настоящий фурор. А наград нам досталось не меньше, чем Кагоцелу, который здорово помог хору занять призовое место. При такой поддержке не подготовить ли нам что-нибудь из репертуара группы «Квин» к следующему фестивалю?

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Автор: Светлана Архипова
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Метки
грипп
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
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