Найти утерянное равновесие

В 1981 г. группа ученых после ряда проведенных исследований заявила, что люди сходят с ума не из-за крупных трагедий, а в результате ежедневных неприятностей. По их мнению, именно повседневные трудности способны кумулировать эмоциональный потенциал и выступать первопричиной стрессовых и депрессивных состояний. Благо на тот момент помимо природы стресса врачам, фармацевтам и, конечно, пациентам уже было доступно проверенное средство, способное наладить утерянное равновесие.

Тихий убийца

Жизнь в современном обществе заставляет человека постоянно чему-то «соответствовать»: требованиям руководства, занимаемой должности, ожиданиям друзей и близких, возрасту, веяниям времени и прочее, что требует от человека изо дня в день прикладывать немалые моральные, а иногда и физические усилия, чтобы полноправно участвовать в «гонке». Результатом такого подхода вполне может стать стресс.

Конечно, порог критического напряжения нервной системы у каждого человека индивидуален, и до известной степени краткосрочный стресс может быть необходим для достижения более высоких результатов, требующих максимального напряжения душевных и физических сил. Но в некоторых случаях груз вроде бы мелких проблем является непосильным, и человек не справляется со стрессом.

Проверенный метод

В 60-х гг. прошлого века врачам уже был хорошо известен лекарственный препарат, который позволял противостоять основным проявлениям критического эмоционального перенапряжения. Его состав включал в себя активные компоненты в виде фенобарбитала и этилбромизовалерианата и вспомогательные вещества в виде мятного, хмелевого масла и этанола. Это позволяло успешно применять препарат как при лечении функциональных расстройств сердечно-сосудистой системы (кардиалгии, синусовой тахикардии), так и в борьбе с неврозами, беспокойством, страхом, затруднением засыпания, а также использовать при состояниях возбуждения, которые сопровождаются выраженными вегетативными реакциями.

Со временем препарат получил заслуженное признание врачей разных специальностей, любовь пациентов, успешно перешагнул рубеж нового века, но вдруг неожиданно благоприятная «кредитная» история дала сбой на территории РФ.

Приказные условия

Приказ Министерства здравоохранения России № 47н от 08.02.2017 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности» установил ограничения на производство препаратов с указанным выше составом во флаконах 50 мл.

В итоге любимый многими препарат директивным решением потерял одну из самых востребованных и экономически выгодных для потребителя форм выпуска, заставив и покупателей, и аптечные учреждения отказаться от успокоительного препарата, проверенного временем.

Зерна от плевел

Но, оказывается, реальное положение дел вовсе не так печально. Во-первых, после спада информационной волны тем же СМИ удалось выяснить, что хорошо известный препарат не имеет и не имел никакого отношения к аптечному «алкоголизму» — он оказался слишком дорогим в сравнении с бутылкой спиртного из супермаркета. Эксперты подсчитали, что страдающему алкоголизмом человеку легче купить 0,5 л водки за 200 руб., чем тратить 250 руб. за 50 мл лекарства. К тому же, чтобы выпить нужную для опьянения дозу, надо обладать недюжинной выносливостью — большие количества вызывают рвотный рефлекс.

Вскоре обнаружилось, что в Постановлении Правительства РФ № 716 от 23.07.2016 «О порядке формирования перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности, перечня лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, и определения таких требований» в пункте 3 говорится следующее: «Установить, что лекарственные препараты, включенные в перечни, указанные в пункте 2 настоящего постановления, произведенные до дня вступления в силу и в течение 180 дней после дня вступления в силу соответствующих правовых актов Министерства здравоохранения России и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в иных объеме тары, упаковке и комплектности могут находиться в обращении до истечения срока их годности».

В частности, это касается и Валокордина: следуя «букве закона», препарат в упаковке 50 мл может производиться до августа 2017 г. и продаваться до окончания срока годности — до августа 2022-го.

Что же в итоге? Оказывается, что с препаратом можно продолжать работать: это соответствует закону и учитывает потребности конечных потребителей.