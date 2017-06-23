Что нельзя советовать покупателю с ОРВИ?

За прошлый, 2016 год, от гриппа и ОРВИ в стране умерло в два раза больше людей, чем в 2015 году. И это при снижении на 8% общей смертности от респираторных заболеваний! Цифры просто шокируют.

Сейчас, в июне, эпид.ситуация по данным НИИ гриппа спокойная, но холодное дождливое лето не позволяет «расслабиться» ни врачам, ни фармацевтам. Мы много рассказывали, что советовать покупателям при гриппе и ОРВИ. Сегодня обсудим, какие советы давать нельзя.

Совет 1 . Пить чай с лимоном

Витамин С не разрушается в горячем чае, как принято думать. Аскорбиновая кислота довольно устойчива к нагреванию и плавится при 190 градусах. Но полезные свойства лимона связаны не только с аскорбинкой. Витамин С – это целый комплекс химических соединений: аскорбиген, аскорбиновая кислота, дегидроаскорбиновая… В единую композицию увязываются лимонная кислота, биофлавоноиды и другие вещества, которые формируют уникальный состав цитрусовых. Нарушение баланса этих веществ при нагревании резко снижает пользу от лимона (кстати, собственно витамина С в лимоне немного). Поэтому класть лимон в чай можно, но только перед самым употреблением.

Не увлекайтесь – избыток лимонной кислоты раздражает воспаленную слизистую полости рта и повышает кислотность желудка. Поэтому лимон надо нарезать на тонкие дольки. И делать это прямо перед едой — на свету и на открытом воздухе витамин С быстро распадается.

Совет 2 . Использовать обтирания холодной водой и спиртом .

Холодные компрессы (температура воды ниже 18-20 градусов) создают резкий перепад между уровнями нагрева кожи и внутренних органов. Нарушается микроциркуляция, возможны озноб и обмороки. Спирт еще быстрее охлаждает кожу за счет стремительного испарения, а это провоцирует падение артериального давления. Особенно это опасно у детей. Спирт проникает через кожу и дыхательные пути и может вызывать отравления.

Помните, гипертермия — процесс системный, а не местный. Мы локально охлаждаем кожу, но причина высокой температуры остается. Организм «не понимает», почему идут такие потери тепла, и усиливает теплопродукцию. Температура тела растет. Мы хотели помочь больному, а получили обратный эффект.

Совет 3 : Выполнять дыхательные упражнения

Интоксикация и высокая температура вызывают тахикардию и усиливают распад белков в сердечной мышце. Любые физические нагрузки в это время увеличивают нагрузку на сердце и сосуды. Особенно, если у больного уже есть какие-либо проблемы. Риск миокардита (воспаления сердечной мышцы) значительно возрастает. Поэтому дыхательные упражнения, занятия фитнесом и даже утренняя зарядка в период обострения крайне нежелательны.

Иногда советуют заниматься йогой, делать растяжку. Мол, это не нагружает сердце, но поддерживает спортивную форму и ускоряет выздоровление. Это неверно.

Во-первых, о том, что йога не нагружает организм, говорят только люди, которые никогда йогой не занимались.

Во-вторых, многие виды вирусов негативно влияют на состояние соединительной ткани, хрящей, сухожилий. Механизм воздействия до конца не изучен. Но микротравмы, которые возникают в связках и мышцах при растяжении, создают дополнительные «входные врата» для вирусной инфекции.

Совет 4 . Применять аспирин и анальгин для снижения температуры

Жаропонижающий эффект анальгина очень невелик. А побочных эффектов много: препарат токсичен, приводит к падению иммунитета, дает осложнения на кроветворную и выделительную системы. Аспирин, кроме ульцерогенного эффекта (вызывает язву желудка), иногда провоцирует нарушение мозгового кровообращения и такое тяжелое осложнение, как синдром Рея. Детям до 12 лет эти препараты противопоказаны категорически.

Совет 5 . Увлекаться шоколадом и калорийными продуктами

В острый период заболевания аппетит снижается. Процессы усвоения и переваривания пищи высокозатратны, требуют большого расхода калорий, а энергия нужна на борьбу с инфекцией. Но некоторые вирусы (например, аденовирусы) провоцируют рост жировых клеток, адипоцитов. Когда острый период завершается, и организм начинает восстанавливать запасы, адипоциты принимаются жадно накапливать жир. А это приводит к быстрому набору веса и жировой массы.

Другую информацию об ОРВИ и гриппе вы найдете в Аптечном практикуме и в разделе «Первостольнику». Обратите внимание и на тест «Знаете ли вы ОРВИ?». В нем вы тоже найдете немало полезной информации. Но учтите, этот тест – вызов вашему профессионализму. Только фармацевты и провизоры могут пройти тест.