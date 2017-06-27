Приказ Минтруда России № 469н от 05.06.2017 г. «Об утверждении форм заявок на предоставление в 2017-2019 годах субсидий из федерального бюджета федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям, находящимся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости, а также на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования» (Зарегистрирован в Минюсте России 23.06.2017 № 47135)