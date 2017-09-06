«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г. № 396» (Внесены изменения в требования к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции. В частности, автоматические средства измерения должны обеспечивать измерение и учет следующих показателей: объем фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола); объем безводного (100-процентного) спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этаноле); концентрация безводного спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этаноле))

Постановление Правительства РФ № 1012 от 25.08.2017 г.