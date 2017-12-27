Приказ Минздрава России №837н от 20.10.2017 «Об утверждении формы заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный биомедицинский клеточный продукт» (Зарегистрирован 25.12.2017 № 49436)