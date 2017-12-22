Приказ Минздрава России №1008н от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в перечень должностей федеральной государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Российской Федерации, при назначении на которые и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2016 г. № 925н» (Зарегистрирован 21.12.2017 № 49334)