Приказ Минпромторга России №3184 от 14.09.2017 г. «О внесении изменений в Административный регламент Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 309» (Зарегистрирован 12.10.2017 № 48521)