Решение Коллегии ЕЭК № 126 от 26.09.2017 г. «О классификации противовирусного препарата для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза»