Хорошо ли вы знаете противокашлевые препараты?

Зима в разгаре и пациентов, страдающих кашлем, меньше, увы, не становится. В январе-феврале спрос на противокашлевые препараты традиционно возрастает. Но всегда ли мы точно понимаем, что именно мы продаем покупателю? Ведь без этого невозможно предложить корректную замену.

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