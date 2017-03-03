В какой стране вы могли бы работать аптекарем?

Ответьте на 8 вопросов - и вы не только проверите свои знания, но и узнаете, в какой стране мира вы могли бы работать в аптеке без дополнительной подготовки.

Обратите внимание! Хотя тест и построен исключетельно на российских реалиях, его результаты привязаны к требованиям, которые выдвигают власти различных стран мира к квалификации аптекарей.

Желаем удачи! И не относитесь к результатам теста слишком серьезно. Хотя, возможно, у вас будет повод задуматься.