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В какой стране вы могли бы работать аптекарем?

03.03.2017

Ответьте на 8 вопросов - и вы не только проверите свои знания, но и узнаете, в какой стране мира вы могли бы работать в аптеке без дополнительной подготовки.

Обратите внимание! Хотя тест и построен исключетельно на российских реалиях, его результаты привязаны к требованиям, которые выдвигают власти различных стран мира к квалификации аптекарей.

Желаем удачи! И не относитесь к результатам теста слишком серьезно. Хотя, возможно, у вас будет повод задуматься.

Выберите вещество, которое дейcтвует на альфа1-рецепторы и не действует на альфа2-рецепторы
К какому препарату относится это описание: "Он содержит 5 компонентов, действующих на все симптомы геморроя"?
Какой препарат можно принимать при повышенном давлении?
Не предусмотрено размещение в торговом зале аптечной организации:
Необходимо изолировать резиновые изделия от воздействия таких веществ как:
В состав какого препарата входит экстракт печени крупного рогатого скота?
В каком препарате кроме антибактериального содержится еще и обезболивающий компонент?
При закапывании капель детям до 2 лет куда нужно оттянуть ухо?
Результаты теста
Увы, вы слишком легкомысленно подошли к ответам на вопросы нашего теста. Если не будете серьезнее или не будете работать над собой, сможете стать фармацевтом только в Сальвадоре или Уганде
Результаты теста
Неплохой результат, но вы явно где-то не доработали. Пока ваш предел - аптеки Южно-Африканской республики, Египта или Исландии. Советуем больше работать над собой - и перед вами откроются все дороги.
Результаты теста
Вы правильно ответили всего лишь на половину вопросов. Тем не менее, вы явно способны на большее. Посмотрите в сторону Китая, Испании или Мексики. Похоже, вы легко адаптируетесь к работе в этих странах.
Результаты теста
Вы прекрасно подготовлены для работы в аптеках ведущих стран мира. Конечно, попасть в аптеки Швейцарии или США будет затруднительно, но вас с удовольствием примут в Италии, Греции или на Кипре
Результаты теста
Поздравляем! Вы ответили на все вопросы теста. Вас с радостью примет любая страна мира. Мы рекомендуем Швейцарию или Англию :)
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
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