Проверьте свою устойчивость к стрессу

АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Подробнее...
Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Подробнее...
Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Подробнее...
Компания WORLD MEDICINE начала свою деятельность в 1998 году. Сегодня WORLD MEDICINE – это группа компаний с центральным офисом в Лондоне, в состав которой входят компании с идентичным названием в Великобритании, Греции, Румынии, Болгарии, Турции и других странах. Группа компаний World Medicine занимается разработкой, производством и продажей фармацевтической продукции и представлена более чем в 35 странах мира. Общая численность персонала составляет более 2 500 человек. Годовой оборот превышает 200 млн. евро.
Подробнее...
ООО «НПО Петровакс Фарм» – ведущий российский разработчик и производитель инновационных фармацевтических препаратов и вакцин. Компания основана в 1996 году командой российских ученых с целью разработки, производства и внедрения в практику здравоохранения оригинальных лекарственных средств. Среди основных направлений деятельности предприятия – производство вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции для Национального календаря профилактических прививок, разработка и выпуск иммунобиологических препаратов.
Подробнее...
Компания «Solopharm» была создана в 2010 году Жеребцовым Олегом Викторовичем. «Solopharm» - высокотехнологичный инновационный фармацевтический завод, который обеспечит своих клиентов доступными лекарствами под брендом «Solopharm», полностью отвечающими международным стандартам качества.
Подробнее...
Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
Подробнее...
Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Ежедневно препараты для лечения диабета компании Ново Нордиск используют более 28 млн пациентов, а это каждый второй пациент в мире.Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия для женщин.
Подробнее...
Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Подробнее...
Гленмарк– международная, интегрированная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой – научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания входит в ТОП-80 фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100 в 2014 году).
Подробнее...
«ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Подробнее...
Диагноза «аптечный стресс» или «стресс аптекаря» не существует. По крайней мере, пока. Но это не отменяет того, что аптечные работники порой испытывают нешуточные стрессовые нагрузки. Порой в этом виноваты покупатели, порой - начальство и проверяющие. А порой и мы сами.
Только что ушла скандальная покупательница, которая пыталась вернуть назад гигиенические прокладки. И кто-то из коллег рассказал очень смешную историю. Разгонит ли улыбка ваши мрачные мысли?
Хотелось бы вам повышения по работе?
Через минуту у вас перерыв, и тут бабушка достает мешочек с мелочью, чтобы расплатиться. Ваши мысли:
Парень лет 16-ти, краснея, показывает на выкладку с презервативами. Для вас более характерно:
Длинная очередь. Беременная просит принести 4 разных шампуня, чтоб почитать состав. Вы:
Коллега, подмигивая, спрашивает, как вы спали прошлой ночью. Вы:
Если бы прямо сейчас вам разрешили заняться чем угодно, что бы вы выбрали?
Если вдруг вас отпустят на 4 часа раньше с работы, то что вы будете делать?
Результаты теста
Вам пора отдохнуть - стресс наступает вам на пятки. Съездите куда-нибудь на выходные или заведите себе какое-нибудь хобби. Может быть вы хотели научиться танцевать или рисовать, давно мечтали заняться скрапбукингом, или забросили любимый спорт? Самое время вернуться к своим мечтам и увлечениям!
Результаты теста
У вас небольшой уровень стресса, и он пока никак мешает вам в жизни. У вас высокий уровень стрессоустойчивости, но запас энергии уже не на 100%. Не забывайте находить время для отдыха, думайте и о себе!
Результаты теста
У вас большой запас энергии! Благодаря своему характеру вы имеете особую стрессоустойчивость. Вы на правильном пути - продолжайте в том же духе.
Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:
1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:
доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.
На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».
2. Запрещается:
воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения
ООО «Бионика Медиа»);
использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.