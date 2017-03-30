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Проверьте свою устойчивость к стрессу

30.03.2017

Диагноза «аптечный стресс» или «стресс аптекаря» не существует. По крайней мере, пока. Но это не отменяет того, что аптечные работники порой испытывают нешуточные стрессовые нагрузки. Порой в этом виноваты покупатели, порой - начальство и проверяющие. А порой и мы сами.

Проверьте, велика ли ваша устойчивость к стрессам, грозит ли вам стресс какими-то неприятностями и как бороться с тем, что чаще всего вызывает стресс.

Только что ушла скандальная покупательница, которая пыталась вернуть назад гигиенические прокладки. И кто-то из коллег рассказал очень смешную историю. Разгонит ли улыбка ваши мрачные мысли?
Хотелось бы вам повышения по работе?
Через минуту у вас перерыв, и тут бабушка достает мешочек с мелочью, чтобы расплатиться. Ваши мысли:
Парень лет 16-ти, краснея, показывает на выкладку с презервативами. Для вас более характерно:
Длинная очередь. Беременная просит принести 4 разных шампуня, чтоб почитать состав. Вы:
Коллега, подмигивая, спрашивает, как вы спали прошлой ночью. Вы:
Если бы прямо сейчас вам разрешили заняться чем угодно, что бы вы выбрали?
Если вдруг вас отпустят на 4 часа раньше с работы, то что вы будете делать?
Результаты теста
Вам пора отдохнуть - стресс наступает вам на пятки. Съездите куда-нибудь на выходные или заведите себе какое-нибудь хобби. Может быть вы хотели научиться танцевать или рисовать, давно мечтали заняться скрапбукингом, или забросили любимый спорт? Самое время вернуться к своим мечтам и увлечениям!
Результаты теста
У вас небольшой уровень стресса, и он пока никак мешает вам в жизни. У вас высокий уровень стрессоустойчивости, но запас энергии уже не на 100%. Не забывайте находить время для отдыха, думайте и о себе!
Результаты теста
У вас большой запас энергии! Благодаря своему характеру вы имеете особую стрессоустойчивость. Вы на правильном пути - продолжайте в том же духе.
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
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Аптечный практикум
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