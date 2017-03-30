Проверьте свою устойчивость к стрессу

Диагноза «аптечный стресс» или «стресс аптекаря» не существует. По крайней мере, пока. Но это не отменяет того, что аптечные работники порой испытывают нешуточные стрессовые нагрузки. Порой в этом виноваты покупатели, порой - начальство и проверяющие. А порой и мы сами.

Проверьте, велика ли ваша устойчивость к стрессам, грозит ли вам стресс какими-то неприятностями и как бороться с тем, что чаще всего вызывает стресс.