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Проверьте свои знания о противовирусном препарате Кагоцел® и получите сертификат на 1000 руб.!

28.02.2017

Всем работникам аптек портал www.pharmvestnik.ru и компания «НИАРМЕДИК ПЛЮС» предлагают пройти тест на знание противовирусного препарата Кагоцел® и получить сертификат на 1 000 руб.

Кагоцел® - безрецептурный препарат, современное противовирусное лекарственное средство, являющееся индуктором интерферонов и предназначенное для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ у взрослых и детей, а также для лечения герпесвирусной инфекции у взрослых. Проверьте свои знания о препарате и заработайте сертификат на 1000 руб.!

Внимание, это важно!

Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответ на сайте Кагоцела или на странице препарата в разделе «Аптечный практикум»

Желаем удачи!

Правила проведения теста:

Данный тест предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.

С 21 февраля по 21 марта каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник». А каждый десятый правильно ответивший получит сертификат номиналом 1 000 руб. от компании Giftery*.

* По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит победителей, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону. Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Сертификаты номиналом 1 000 руб. каждый будут отправлены по почте 27 марта 2017 года, список победителей будет опубликован на сайте.

Доступ к тестированию закрыт

Для того, чтобы пройти тестирование зарегистрируйтесь или войдите на сайт под своей учетной записью.

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Метки
тест
Фармвестник-ТВ
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
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