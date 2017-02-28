Проверьте свои знания о противовирусном препарате Кагоцел® и получите сертификат на 1000 руб.!

Всем работникам аптек портал www.pharmvestnik.ru и компания «НИАРМЕДИК ПЛЮС» предлагают пройти тест на знание противовирусного препарата Кагоцел® и получить сертификат на 1 000 руб.

Кагоцел® - безрецептурный препарат, современное противовирусное лекарственное средство, являющееся индуктором интерферонов и предназначенное для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ у взрослых и детей, а также для лечения герпесвирусной инфекции у взрослых. Проверьте свои знания о препарате и заработайте сертификат на 1000 руб.!

Внимание, это важно!

Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответ на сайте Кагоцела или на странице препарата в разделе «Аптечный практикум»

Желаем удачи!

Правила проведения теста:

Данный тест предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.

С 21 февраля по 21 марта каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник». А каждый десятый правильно ответивший получит сертификат номиналом 1 000 руб. от компании Giftery*.

* По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит победителей, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону. Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Сертификаты номиналом 1 000 руб. каждый будут отправлены по почте 27 марта 2017 года, список победителей будет опубликован на сайте.