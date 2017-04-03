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Проверьте свои знания о препарате Венарус® и получите сертификат на 1000 руб.!

03.04.2017

Всем работникам аптек портал www.pharmvestnik.ru и компания АО «ФП«Оболенское» предлагают пройти тест на знание препарата Венарус® и получить сертификат на 1 000 руб.

Проверьте свои знания о препарате и заработайте сертификат на 1000 руб.!

Внимание, это важно!

Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответ на сайте препарата Венарус® или на странице препарата на сайте компании АО «ФП «Оболенское».

Желаем удачи!

Правила проведения теста:

Данный тест предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.

С 03 апреля по 05 мая каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник». А каждый десятый правильно ответивший получит сертификат номиналом 1 000 руб. от компании Giftery*.

* По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит победителей, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону. Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Сертификаты номиналом 1 000 руб. каждый будут отправлены по почте 17 мая 2017 года, список победителей будет опубликован на сайте.

Доступ к тестированию закрыт

Для того, чтобы пройти тестирование зарегистрируйтесь или войдите на сайт под своей учетной записью.

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Метки
тест
Фармвестник-ТВ
31.03 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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