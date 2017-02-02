Пройдите тест и участвуйте в телевикторине «Профессионалы»!

Приглашаем вас в телевикторину «Профессионалы»!

Пройдите тест, чтобы получить шанс побороться за главный приз - 50 000 рублей! Если вы успешно ответите на все вопросы теста, вы получите не только сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник», но и приглашение в игру на канале Фармвестник-ТВ.

Подсказка .

Ответы на некоторые вопросы теста вы найдете в третьем и четвертом выпусках телевикторины, а также в новогоднем выпуске «Профессионалов». Будьте внимательны — у вас всего одна попытка тестирования! Ознакомьтесь с правилами и условиями интеллектуальной викторины «Профессионалы».