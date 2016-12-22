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Пройди тест на знание препарата «Необутин®» и получи сертификат от компании Giftery

22.12.2016

Необутин ® — безрецептурный препарат, решающий сразу несколько проблем пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта: устранение боли и спазмов, нормализация моторики ЖКТ. Всем работникам аптек портал «Фармацевтический вестник» и ФП «Оболенское» предлагают пройти интересный тест на знание этого препарата и получить сертификат на 1 000 руб.*!

Внимание, это важно!

Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответ на сайте компании

Желаем удачи!

Правила проведения теста:

Данный тест предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.

С 1 декабря по 31 декабря каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник». А каждый десятый правильно ответивший получит сертификат номиналом 1 000 руб. от компании Giftery*.

* По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит победителей, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону. Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Сертификаты номиналом 1 000 руб. каждый будут отправлены по почте 16 января 2017 года, список победителей будет опубликован на сайте.

Доступ к тестированию закрыт

Для того, чтобы пройти тестирование зарегистрируйтесь или войдите на сайт под своей учетной записью.

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Метки
тест
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Фармвестник-ТВ
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
15.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Новогодний выпуск
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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