Пройди тест на знание препарата «Необутин®» и получи сертификат от компании Giftery

Необутин ® — безрецептурный препарат, решающий сразу несколько проблем пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта: устранение боли и спазмов, нормализация моторики ЖКТ. Всем работникам аптек портал «Фармацевтический вестник» и ФП «Оболенское» предлагают пройти интересный тест на знание этого препарата и получить сертификат на 1 000 руб.*!

Внимание, это важно!

Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответ на сайте компании

Желаем удачи!

Правила проведения теста:

Данный тест предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.

С 1 декабря по 31 декабря каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник». А каждый десятый правильно ответивший получит сертификат номиналом 1 000 руб. от компании Giftery*.

* По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит победителей, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону. Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Сертификаты номиналом 1 000 руб. каждый будут отправлены по почте 16 января 2017 года, список победителей будет опубликован на сайте.