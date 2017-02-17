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97

Насколько вы безрассудны?

17.02.2017

«Взвешенный риск - самая по­хвальная сторона человеческого благоразумия» - утверждал Джордж Савиль, английский дипломат XVII века. Но всегда ли мы настолько благоразумны? Умеем правильно оценивать риск, не совершаем опрометчивых поступков, прислушиваемся к доводам разума. Есть ли в нас скрытая склонность к безрассудству, авантюрам?

Наш небольшой тест позволит вам чуть-чуть лучше понимать себя. Не стоит слишком серьезно относиться к его результатам. Но, возможно, вы что-то не знаете о себе?

Внимание! После завершения теста кликните на Просмотреть результат и справа от заголовка увидите число набранных баллов (максимально 5/5, «пять из пяти»)

Как посмотреть результаты теста

Внизу страницы вы увидите расшифровку каждого варианта. Найдите себя

Приступим?

Результаты теста

1/5 - Похоже, вы слишком осмотрительны и осторожны. Это неплохо, но вам не хватает небольшой легкости и бесстрашия в мыслях и поступках. Попробуйте делать небольшие "сумасшедшинки", вашей безупречной репутации это не повредит.

2/5 - Вы рассудительны но, похоже, слишком любите контролировать все вокруг себя и не слишком любите неожиданности. Вам стоит легче относиться к жизни и иногда позволять себе делать какие-то безрассудства. Ваша жизнь от этого только наполнится новыми красками.

3/5 - Поздравляем! Вы в меру осмотрительны и рассудительны и в тоже время достаточно азартны, чтобы испытывать яркие ощущения от импровизаций и небольшого сумасбродства. Советуем вам все же не увлекаться и не бросаться очертя голову в какие-либо авантюры

4/5 - Вы склонны к авантюрам, импровизациям и безрассудным поступкам, даже если потом будете жалеть о принятом решении. Вам стоит лучше контролировать свои порывы и эмоции.

5/5 - Будьте осторожны! Вы явно склонны к безумствам и слишком легко подчиняетесь своим эмоциям. Даже если вы привыкли сдерживать себя, имейте ввиду, что возможны срывы, о которых вы потом будете жалеть. Старайтесь контролировать себя и свои эмоции.

Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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