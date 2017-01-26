Как у Вас с памятью?

В наши дни жаловаться на «склероз», забыв о важном звонке или встрече, стало чем-то вроде самого удобного оправдания или извинения. Но одно дело – закопаться в делах и забыть о чем-то, а совсем другое – действительно начать испытывать затруднения с памятью. И чтобы понять, есть ли у вас на самом деле проблемы с запоминанием, пройдите предлагаемый тест.

Доступ к полному тексту публикации закрыт

Доступ к новым публикациям имеют только подписчики Online версии газеты.

Для того, чтобы оформить подписку, зарегистрируйтесь (если вы еще не зарегистрированы), зайдите в свой личный кабинет на сайте и подайте заявку на подписку.

Так же у вас есть возможность оплатить подписку онлайн, непосредственно из вашего личного кабинета. Предоставляется самый широкий выбор вариантов оплаты через интернет.