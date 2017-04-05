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Что вы знаете про НПВС?

05.04.2017

Нестероидные противовоспалительные средства — едва ли не самая широкая группа препаратов. Проверьте свои знания НПВС.

При ответах на вопросы необходимо выбрать один правильный вариант.

Механизм действия НПВС связан с влиянием на следующие медиаторы:
НПВС подразделяются на:
Коксибы, которые являются селективными ингибиторами ЦОГ-2, применяются для лечения ревматоидного артрита и остео­артроза, но не показаны для купирования лихорадки.
Почему НПВС нельзя назначать беременным женщинам, особенно в третьем триместре?
НПВС обладают противовоспалительным, жаропонижающим, обезболивающим эффектами, некоторые представители группы подавляют агрегацию тромбоцитов.
Среди группы НПВС существуют препараты, которые назначают для профилактики инфаркта и инсульта, в комплексной терапии нестабильной стенокардии.
НПВС являются первой линией терапии при первичной дисменорее.
Какой из НПВС противопоказан детям до 15 лет при повышенной температуре тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях?
Нестероидные противовоспалительные средства применяются в комплексной терапии неврологических заболеваний: радикулит, люмбаго, ишиас.
При каких заболеваниях следует избегать приема НПВС либо принимать в самой низкой эффективной дозе с минимально возможной длительностью лечения?
Какие из представленных групп препаратов, назначаемых с НПВС, могут влиять на действие и эффекты друг друга?
Результаты теста
Увы, ваши знания НПВС пока далеки от идеала. Возможно, вам стоит освежить их и повторить снова?
Результаты теста
Вы правильно ответили меньше чем на половину вопросов. Попробуйте сосредоточиться и пройти тест еще раз.
Результаты теста
У вас больше половины правильных ответов. Но вы явно способны на большее!
Результаты теста
Прекрасный результат! Больше 75% правильных ответов. У вас хорошие знания НПВС.
Результаты теста
Поздравляем! Вы правильно ответили на все вопросы теста.
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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