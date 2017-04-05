Что вы знаете про НПВС?

Нестероидные противовоспалительные средства — едва ли не самая широкая группа препаратов. Проверьте свои знания НПВС.

При ответах на вопросы необходимо выбрать один правильный вариант.

Механизм действия НПВС связан с влиянием на следующие медиаторы: метаболиты арахидоновой кислоты вазоактивные амины, такие как гистамин и серотонин пероксид водорода и супероксид-анион продукты комплемента

НПВС подразделяются на: неселективные ингибиторы циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2 (ЦОГ) селективные ингибиторы ЦОГ-2 верно все вышеперечисленное

Коксибы, которые являются селективными ингибиторами ЦОГ-2, применяются для лечения ревматоидного артрита и остео­артроза, но не показаны для купирования лихорадки. верно не верно

Почему НПВС нельзя назначать беременным женщинам, особенно в третьем триместре? способствуют повышению трансаминаз крови вызывают преждевременное закрытие артериального протока способствуют обострению герпесвирусной инфекции

НПВС обладают противовоспалительным, жаропонижающим, обезболивающим эффектами, некоторые представители группы подавляют агрегацию тромбоцитов. верно не верно

Среди группы НПВС существуют препараты, которые назначают для профилактики инфаркта и инсульта, в комплексной терапии нестабильной стенокардии. верно не верно

НПВС являются первой линией терапии при первичной дисменорее. верно не верно

Какой из НПВС противопоказан детям до 15 лет при повышенной температуре тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях? ибупрофен парацетамол ацетоминофен ацетилсалициловая кислота

Нестероидные противовоспалительные средства применяются в комплексной терапии неврологических заболеваний: радикулит, люмбаго, ишиас. верно не верно

При каких заболеваниях следует избегать приема НПВС либо принимать в самой низкой эффективной дозе с минимально возможной длительностью лечения? бронхиальная астма, провоцируемая приемом НПВС язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки заболевания сердечно-сосудистой системы верно a) и b) верно а), b), c)

Какие из представленных групп препаратов, назначаемых с НПВС, могут влиять на действие и эффекты друг друга? ингибиторы АПФ бета-блокаторы диуретики гипогликемические препараты верно все вышеперечисленное

Результаты теста Увы, ваши знания НПВС пока далеки от идеала. Возможно, вам стоит освежить их и повторить снова?

Результаты теста Вы правильно ответили меньше чем на половину вопросов. Попробуйте сосредоточиться и пройти тест еще раз.

Результаты теста У вас больше половины правильных ответов. Но вы явно способны на большее!

Результаты теста Прекрасный результат! Больше 75% правильных ответов. У вас хорошие знания НПВС.