Что вы знаете о том, как сохранить молодость?

Шоколад является одним из самых вкусных и эффективных средств борьбы со старением. Его защитные (антиоксидантные) свойства в 8-9 раз превышают эффект красного вина. Связано это с высоким содержанием танинов и флавоноидов. Не случайно в некоторых странах шоколад добавляют даже к мясу. Известно, что «Porc au chocolat» – свинина в шоколадном соусе – было любимым блюдом Наполеона Бонапарта. А какие еще продукты содержат флавоноиды (рутин, витамин РР)? Черника Арахис Сливочное масло Морская капуста

Подтянутый живот и тонкая талия – показатель хорошего тонуса мышц брюшного пресса. Чтобы вернуть себе «потерянную» талию, часто используют упражнения на верхнюю часть брюшного пресса – «скручивания», «стискивания», «подъемы корпуса». На самом деле, подобные тренировки лишь приводят к опусканию грудной клетки и уменьшению талии. Какие упражнения действительно способны уменьшить объемы талии, как у мужчин, так и у женщин? Наклоны в стороны Прыжки со скакалкой Приседания «пистолетиком» Отжимания

Своему специфичному запаху чеснок обязан определенному веществу – аллицину, который образуется при нарушении целостности клеток чеснока. Аллицин обладает многими полезными свойствами, но не все знают, что он способен усиливать сексуальные реакции и агрессию, что иногда может приводить даже к асоциальному поведению. Негативное влияние на организм могут оказывать и другие овощи, которые мы часто употребляют в пищу. А какой вред наносят организму позеленевший картофель или недозрелые помидоры? Вызывают аллергическую реакцию Приводят к патологии суставов Нарушают работу почек Способствуют эпилептическим припадкам

Оздоровительный бег по своему воздействию на сердечно-сосудистую систему не имеет себе равных. Толчок, который возникает в конце фазы полета, ритмичное сокращение коротких мышц голени, маховое движение ноги после отрыва ступни – все это создает уникальный феномен биомеханического резонанса, который получил название «эффект второго сердца». Даже бег на тредмиле (беговой дорожке) не способен полностью заменить настоящий бег. По какой причине эффективность работы на беговой дорожке ниже? Нельзя точно выставить адекватную скорость движения Отсутствует фаза полета Нет эффективного толчка опорной ногой Недостаточное содержание кислорода в зале

С возрастом человек теряет способность дрожать от холода. А ведь именно мышечная дрожь стимулирует выработку тепла. Поэтому то, что пожилые могут переохладиться и заболеть даже при плюсовой температуре, связано не только со сниженным иммунитетом. Впрочем, в любом возрасте нужно заботиться о сохранении теплового обмена. Как можно повысить свою защищенность от холода перед тем, как выйти на мороз? Выпить небольшую чашку горячего кофе Сделать 10-15 энергичных приседаний Съесть 1-2 банана Выпить стакан подслащенной горячей воды

Стоимость L-карнитина в московских аптеках начинается от 200 рублей. Это известный препарат, применяемый как вспомогательное средство для похудения, борьбы со стрессами, повышения тонуса. Часто L-карнитин входит в состав «спортивного питания» (в этом случае его стоимость вырастает в 3-5 раз). Но L-карнитин в достаточных количествах содержится и в обычных продуктах питания. В каких именно? Грейпфрут Свиная вырезка Куриный бульон Красная рыба

Результаты теста К сожалению, вы правильно ответили меньше чем на половину вопросов. Но не расстраивайтесь. Правильные ответы с комментариями вы узнаете из нашей рассылки от 27 февраля 2017. Подписывайтесь и вы сможете пополнить свои знания о том, как сохранить здоровье и молодость.

Результаты теста Достойный результат! У вас хорошее понимание, как сохранить здоровье и молодость, и вы точно знаете, что нужно делать. Но есть вопросы, которые вызвали у вас затруднения. Правильные ответы и подробные комментарии мы представим в нашей рассылке 27 февраля 2017. Подписывайтесь и вы сможете пополнить свои знания о том, как сохранить здоровье и молодость.