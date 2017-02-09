 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Записки из суда
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Тренинги
50

Что вы знаете о том, как сохранить молодость?

09.02.2017

Что вы знаете о том, как сохранить молодость?

Шоколад является одним из самых вкусных и эффективных средств борьбы со старением. Его защитные (антиоксидантные) свойства в 8-9 раз превышают эффект красного вина. Связано это с высоким содержанием танинов и флавоноидов. Не случайно в некоторых странах шоколад добавляют даже к мясу. Известно, что «Porc au chocolat» – свинина в шоколадном соусе – было любимым блюдом Наполеона Бонапарта. А какие еще продукты содержат флавоноиды (рутин, витамин РР)?
Подтянутый живот и тонкая талия – показатель хорошего тонуса мышц брюшного пресса. Чтобы вернуть себе «потерянную» талию, часто используют упражнения на верхнюю часть брюшного пресса – «скручивания», «стискивания», «подъемы корпуса». На самом деле, подобные тренировки лишь приводят к опусканию грудной клетки и уменьшению талии. Какие упражнения действительно способны уменьшить объемы талии, как у мужчин, так и у женщин?
Своему специфичному запаху чеснок обязан определенному веществу – аллицину, который образуется при нарушении целостности клеток чеснока. Аллицин обладает многими полезными свойствами, но не все знают, что он способен усиливать сексуальные реакции и агрессию, что иногда может приводить даже к асоциальному поведению. Негативное влияние на организм могут оказывать и другие овощи, которые мы часто употребляют в пищу. А какой вред наносят организму позеленевший картофель или недозрелые помидоры?
Оздоровительный бег по своему воздействию на сердечно-сосудистую систему не имеет себе равных. Толчок, который возникает в конце фазы полета, ритмичное сокращение коротких мышц голени, маховое движение ноги после отрыва ступни – все это создает уникальный феномен биомеханического резонанса, который получил название «эффект второго сердца». Даже бег на тредмиле (беговой дорожке) не способен полностью заменить настоящий бег. По какой причине эффективность работы на беговой дорожке ниже?
С возрастом человек теряет способность дрожать от холода. А ведь именно мышечная дрожь стимулирует выработку тепла. Поэтому то, что пожилые могут переохладиться и заболеть даже при плюсовой температуре, связано не только со сниженным иммунитетом. Впрочем, в любом возрасте нужно заботиться о сохранении теплового обмена. Как можно повысить свою защищенность от холода перед тем, как выйти на мороз?
Стоимость L-карнитина в московских аптеках начинается от 200 рублей. Это известный препарат, применяемый как вспомогательное средство для похудения, борьбы со стрессами, повышения тонуса. Часто L-карнитин входит в состав «спортивного питания» (в этом случае его стоимость вырастает в 3-5 раз). Но L-карнитин в достаточных количествах содержится и в обычных продуктах питания. В каких именно?
Результаты теста
К сожалению, вы правильно ответили меньше чем на половину вопросов. Но не расстраивайтесь. Правильные ответы с комментариями вы узнаете из нашей рассылки от 27 февраля 2017. Подписывайтесь и вы сможете пополнить свои знания о том, как сохранить здоровье и молодость.
Результаты теста
Достойный результат! У вас хорошее понимание, как сохранить здоровье и молодость, и вы точно знаете, что нужно делать. Но есть вопросы, которые вызвали у вас затруднения. Правильные ответы и подробные комментарии мы представим в нашей рассылке 27 февраля 2017. Подписывайтесь и вы сможете пополнить свои знания о том, как сохранить здоровье и молодость.
Результаты теста
Отличный результат! Ваши знания достойны восхищения! Мы надеемся. вы активно применяете свои знания в жизни, и это позволяет вам прекрасно выглядеть. Чтобы проверить себя, а также получить пояснения по каждому ответу, вам достаточно подписаться на нашу рассылку. Рассылка с правильными ответами и комментариями выйдет 27 февраля 2017 года.
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Записки из суда
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения