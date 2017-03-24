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XXIV Российский Национальный Конгресс «Человек и лекарство»

24.03.2017

10.04.2017 — 13.04.2017

Ежегодный Российский национальный конгресс "Человек и лекарство" является одним из важнейших событий в календаре медицинских мероприятий. Очередной Конгресс – это уникальная площадка обмена научным опытом и важнейшими достижениями в различных областях науки и клинической практики. Сегодня современные медицинские технологии становятся достоянием практического здравоохранения. Они находятся в фокусе интересов врачей, научных работников, организаторов здравоохранения и всех, кому небезразличны вопросы охраны здоровья.
На предстоящем Конгрессе планируются существенные перемены. Во-первых, изменится место проведения Конгресса, – в 2017 году мероприятие пройдет в Московском Центре международной торговли – конгрессной площадке мирового уровня.
Во-вторых, последние медицинские инновации и темпы развития науки в целом диктуют необходимость совершенствования программы Конгресса в целях выработки, накопления и распространения достоверной медицинской информации, связанной с болезнями внутренних органов и их лечением. Особое внимание будет уделено принципам медицины, основанной на доказательствах.
В-третьих, для эффективного обмена информацией и профессиональным опытом между врачами различных специальностей Конгресс пройдет с широким привлечением информационных и вещательных технологий с использованием компьютерных, спутниковых и интернет-телевизионных сетей.
Новым направлением Конгресса станет создание научной площадки для института главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации. Участники Конгресса получат возможность ознакомиться с основными достижениями, приоритетными направлениями и перспективами развития различных областей здравоохранения, главные внештатные специалисты -- представить свои научные школы и новейшие клинические рекомендации вверенных им отраслей медицинской науки.
Российский национальный конгресс "Человек и лекарство" является одним из мероприятий по выполнению Государственной программы развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. Предполагается широкое участие в работе Форума научных медицинских центров и учреждений всех регионов России. Участникам Конгресса представится исключительная возможность узнать об уникальных новейших научно-практических исследованиях, проводимых в центрах Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионах России.
Во время Конгресса состоятся пленарные доклады, актовые лекции, профессорские обходы, научные симпозиумы, круглые столы, мастер-классы.
Особое внимание будет уделено образованию молодых специалистов на основе гармонизации высшего медицинского образования. Молодых исследователей, аспирантов и студентов ждут терапевтические олимпиады и конкурсы научных работ.
В рамках системы непрерывного профессионального образования планируются Школы для практикующих врачей по избранным медицинским специальностям. Особое место будет отведено обсуждению сложных клинических случаев, рекомендациям по диагностике и персонализированному лечению.
Традиционно работу Конгресса будет сопровождать Выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм, производящих лекарственные средства и предметы медицинского назначения.
Мы уверены, что новые знания, полученные на Конгрессе, помогут врачам существенно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам.
Ждем интересных предложений к научной программе XXIV Российского национального Конгресса "Человек и лекарство" от научных и образовательных учреждений, научно-практических медицинских центров, обществ и ассоциаций, фармацевтических компаний.

Место

г. Москва, Центр Международной торговли, Краснопресненская набережная, д.12

Организаторы

Автономная некоммерческая организация "Национальное общество усовершенствования врачей имени С.П.Боткина"

Контакты

+7 (499) 584-45-16

E-mail:

shepel@chelovekilekarstvo.ru - вопросы по Научной программе, Школам;

stend@chelovekilekarstvo.ru - заявки на участие в Выставке;

smt@chelovekilekarstvo.ru - вопросы по участию в Съезде молодых терапевтов;

press@chelovekilekarstvo.ru - вопросы информационного партнерства;

info@chelovekilekarstvo.ru - общие вопросы.

Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
Поставки и подставы
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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