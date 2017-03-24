XXIV Российский Национальный Конгресс «Человек и лекарство»

Ежегодный Российский национальный конгресс "Человек и лекарство" является одним из важнейших событий в календаре медицинских мероприятий. Очередной Конгресс – это уникальная площадка обмена научным опытом и важнейшими достижениями в различных областях науки и клинической практики. Сегодня современные медицинские технологии становятся достоянием практического здравоохранения. Они находятся в фокусе интересов врачей, научных работников, организаторов здравоохранения и всех, кому небезразличны вопросы охраны здоровья.

На предстоящем Конгрессе планируются существенные перемены. Во-первых, изменится место проведения Конгресса, – в 2017 году мероприятие пройдет в Московском Центре международной торговли – конгрессной площадке мирового уровня.

Во-вторых, последние медицинские инновации и темпы развития науки в целом диктуют необходимость совершенствования программы Конгресса в целях выработки, накопления и распространения достоверной медицинской информации, связанной с болезнями внутренних органов и их лечением. Особое внимание будет уделено принципам медицины, основанной на доказательствах.

В-третьих, для эффективного обмена информацией и профессиональным опытом между врачами различных специальностей Конгресс пройдет с широким привлечением информационных и вещательных технологий с использованием компьютерных, спутниковых и интернет-телевизионных сетей.

Новым направлением Конгресса станет создание научной площадки для института главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации. Участники Конгресса получат возможность ознакомиться с основными достижениями, приоритетными направлениями и перспективами развития различных областей здравоохранения, главные внештатные специалисты -- представить свои научные школы и новейшие клинические рекомендации вверенных им отраслей медицинской науки.

Российский национальный конгресс "Человек и лекарство" является одним из мероприятий по выполнению Государственной программы развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. Предполагается широкое участие в работе Форума научных медицинских центров и учреждений всех регионов России. Участникам Конгресса представится исключительная возможность узнать об уникальных новейших научно-практических исследованиях, проводимых в центрах Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионах России.

Во время Конгресса состоятся пленарные доклады, актовые лекции, профессорские обходы, научные симпозиумы, круглые столы, мастер-классы.

Особое внимание будет уделено образованию молодых специалистов на основе гармонизации высшего медицинского образования. Молодых исследователей, аспирантов и студентов ждут терапевтические олимпиады и конкурсы научных работ.

В рамках системы непрерывного профессионального образования планируются Школы для практикующих врачей по избранным медицинским специальностям. Особое место будет отведено обсуждению сложных клинических случаев, рекомендациям по диагностике и персонализированному лечению.

Традиционно работу Конгресса будет сопровождать Выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм, производящих лекарственные средства и предметы медицинского назначения.

Мы уверены, что новые знания, полученные на Конгрессе, помогут врачам существенно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам.