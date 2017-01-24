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VIII форум инновационных технологий InfoSpace

24.01.2017

18.04.2017

Форум инновационных технологий InfoSpaсe (Инфоспэйс) – это ежегодное мероприятие, которое зарекомендовало себя авторитетной дискуссионной площадкой для совместного поиска государством, бизнесом и научными кругами конструктивных решений в области формирования благоприятного «инновационного климата».

Цель Форума

расширить возможности инновационного партнерства государства, российской науки, бизнеса и зарубежных компаний, раскрыть стратегические задачи сотрудничества по модернизации экономики России, найти способы максимального привлечения предприятий и частных инвесторов к совместному осуществлению государственных программ по развитию инновационной инфраструктуры на территории Российской Федерации

Форум проводится ежегодно в Марте. Впервые Форум состоялся в 2010 году по инициативе Межведомственной рабочей группы по совершенствованию инновационного законодательства при Администрации Президента РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Российской академии наук.

Организационно-техническую и аналитическую поддержку Форума инновационных технологий InfoSpace осуществляет – Агентство Стратегических Программ.

Участники

В пленарном заседании и тематических секциях за всю историю Форума участвовали более 5 000 человек. Форум ежегодно собирает руководителей федеральных и региональных органов власти, известных ученых, влиятельных экспертов, представителей российской бизнес-элиты, отраслевых ассоциаций, деловой прессы.

Также на дискуссионных площадках Форума было представлено боле 500 докладов и презентаций проектов, основанных на внедрении инновационных технологий.

Регионы

В работе Форума ежегодно принимают участие делегаты от более 50-ти регионов России. Среди них Официальные делегации из Республики Саха (Якутия) и Татарстана, Алтайского и Ставропольского краев, а также Амурской, Томской, Новосибирской, Московской, Пензенской, Саратовской и многих других областей. Помимо руководителей и представителей Администраций, регионы также представляют руководители бизнес-структур.

Место

Москва, ГК «Президент-отель»

Контакты

http://www.forum-infospace.ru/ru/forum

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Фармвестник-ТВ
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Лед тронется
Бремя четырех
Лекарственная перезагрузка
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