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V международная конференция «Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией»

05.04.2017

18.05.2017 — 19.05.2017

18-19 мая в Москве пройдет V международная конференция"Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией" для главных врачей государственных и частных медицинских организаций.

На конференции вы узнаете, какие вызовы стоят сегодня перед здравоохранением РФ, и как их предлагается решать; о том, какие передовые технологии управления медицинскими учреждениями существуют в США и Канаде и сможем ли мы внедрить их в России; а также о том, как Вашим российским коллегам из других организаций удалось достичь успехов в условиях ограниченных ресурсов.

Вы получите исчерпывающую информацию об аккредитации, ре-аккредитации и НМО, а также сможете повысить собственную квалификацию - за участие будут начислены 12 образовательных кредитов.

Ключевые темы

  • Экономика и здравоохранение России: пути улучшения здоровья населения в условиях ограниченных финансовых возможностей
  • Модернизация процессов в медицинской организации
  • Способы продвижения медицинских услуг в условиях конкурентного рынка
  • Современные подходы в организации медицинской помощи в сельской местности и труднодоступных районах
  • Управление рисками в медицинской организации. Система безопасности пациентов
  • IT-технологии в медицинской организации: внедрение мирового опыта и развитие
  • Оптимизация расходов медицинской организацией
  • Конкуренция за госзаказ: правила игры

Место

Ивент-холл "ИнфоПространство"

Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 4 (проезд до станции метро Кропоткинская).

Организаторы

ВШОУЗ, АСМОК

Контакты

E-mail: conf@medobr.ru,

web: http://www.rosmedobr.ru/events/34.html

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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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