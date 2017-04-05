18-19 мая в Москве пройдет V международная конференция"Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией" для главных врачей государственных и частных медицинских организаций.
На конференции вы узнаете, какие вызовы стоят сегодня перед здравоохранением РФ, и как их предлагается решать; о том, какие передовые технологии управления медицинскими учреждениями существуют в США и Канаде и сможем ли мы внедрить их в России; а также о том, как Вашим российским коллегам из других организаций удалось достичь успехов в условиях ограниченных ресурсов.
Вы получите исчерпывающую информацию об аккредитации, ре-аккредитации и НМО, а также сможете повысить собственную квалификацию - за участие будут начислены 12 образовательных кредитов.
Ключевые темы
- Экономика и здравоохранение России: пути улучшения здоровья населения в условиях ограниченных финансовых возможностей
- Модернизация процессов в медицинской организации
- Способы продвижения медицинских услуг в условиях конкурентного рынка
- Современные подходы в организации медицинской помощи в сельской местности и труднодоступных районах
- Управление рисками в медицинской организации. Система безопасности пациентов
- IT-технологии в медицинской организации: внедрение мирового опыта и развитие
- Оптимизация расходов медицинской организацией
- Конкуренция за госзаказ: правила игры